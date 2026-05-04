Lo bueno y lo malo de AEW COLLISION 2 de mayo 2026

AEW COLLISION 2 DE MAYO 2026.— Este miércoles vimos un nuevo episodio de AEW Collision, cuyo estelar vimos a Kevin Knight derrotar a Hook para retener en el Campeonato TNT.

AEW COLLISION 2 DE MAYO 2026

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de AEW Dynamite.

LO MALO

► 2- Conglomeration vs. MxM TV

Los campeones pudieron lucirse un poco contra un equipo consolidado y lucieron bastante dominantes. No obstante, el resultado no estuvo en duda por aquí.

► 1- La lucha de Skye Blue

Una lucha bastante corta (un squash) de la que no podemos destacar mayor cosa. La típica lucha de relleno de Collision.

LO BUENO

► 2- Death Riders y The Dogs vs. Top Flight y Rascalz

Fue un combate muy divertido y se nota que los involucrados se lo pasaron genial, repitiendo una fórmula clásica dentro de AEW en este tipo de luchas multitudinarias. Todos hicieron un gran trabajo aquí.

► 1- Jack Perry vs. Máscara Dorada

Esto se puso realmente espectacular al final, y no es de extrañar dado que Dorada estaba ahí. Aparece de vez en cuando y se ha convertido en una grata sorpresa por aquí. Ese estilo rápido le sienta de maravilla, y sin duda fue el caso en este combate. Perry rinde mucho mejor cuando está en la parte media de la cartelera, donde pertenece, porque puede hacer cosas como esta. Muy buen combate, me mantuvo enganchado, algo que no suele ocurrir.