WWE Raw: Rey Mysterio venció a El Grande Americano

Esta noche, en WWE Raw, vimos una gran lucha entre El Grande Americano y Rey Mysterio, pues El Grande Americano le pidió esta lucha a la leyenda, de cara para su lucha el 30 de mayo en AAA La Noche de los Grandes, en donde luchará ante El Grande Americano Original por su máscara.

► Rey Mysterio venció a El Grande Americano con ayuda de El Grande American Original

La lucha empezó con torniquetes al brazo, haciendo uso de llaves y contrallaves, Rey recibió tres cuentas de dos segundos, pues El Grande Americano le mostró mucha fuerza en las manos.

Los fans, incluso ante Rey Mysterio, apoyaron a El Grande Americano, quien pateó en el abdomen a Mysterio.

Americano recibió codazos a la cara, y Rey lo mandó a volar, pero con una tacleada de hombro, reaccionó Rey Mysterio y lo mandó contra las sogas con una corbata.

Sin embargo, El Grande Americano le dio tremendo rodillazo a la cara cuando Rey quería ejecutarle el 619.

Rey Mysterio atacó con DDT a El Grande Americano, Rayo Americano le hizo zancadilla a Rey Mysterio y Bravo Americano le dio la plata metálica a El Grande Americano y recibió el 619.

El Grande Americano Original llegó para quitarle la placa de metal a El Grande Americano.

Rey Mysterio conectó a El Grande Americano con el 619 y se llevó la victoria. Luego, se dieron con todo los Americanos y varios réferis y oficiales de WWE llegaron para separarlos mientras Rey Mysterio los miraba decepcionados por la trampa y la pelea de ellos.