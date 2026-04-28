WWE Raw: Rey Mysterio venció a El Grande Americano

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Esta noche, en WWE Raw, vimos una gran lucha entre El Grande Americano y Rey Mysterio, pues El Grande Americano le pidió esta lucha a la leyenda, de cara para su lucha el 30 de mayo en AAA La Noche de los Grandes, en donde luchará ante El Grande Americano Original por su máscara.

Rey Mysterio venció a El Grande Americano con ayuda de El Grande American Original

WWE Raw 27 de abril 2026.
WWE Raw 27 de abril 2026.

La lucha empezó con torniquetes al brazo, haciendo uso de llaves y contrallaves, Rey recibió tres cuentas de dos segundos, pues El Grande Americano le mostró mucha fuerza en las manos.

Los fans, incluso ante Rey Mysterio, apoyaron a El Grande Americano, quien pateó en el abdomen a Mysterio.

Americano recibió codazos a la cara, y Rey lo mandó a volar, pero con una tacleada de hombro, reaccionó Rey Mysterio y lo mandó contra las sogas con una corbata.

Sin embargo, El Grande Americano le dio tremendo rodillazo a la cara cuando Rey quería ejecutarle el 619.

Rey Mysterio atacó con DDT a El Grande Americano, Rayo Americano le hizo zancadilla a Rey Mysterio y Bravo Americano le dio la plata metálica a El Grande Americano y recibió el 619.

El Grande Americano Original llegó para quitarle la placa de metal a El Grande Americano.

Rey Mysterio conectó a El Grande Americano con el 619 y se llevó la victoria. Luego, se dieron con todo los Americanos y varios réferis y oficiales de WWE llegaron para separarlos mientras Rey Mysterio los miraba decepcionados por la trampa y la pelea de ellos.

Redactor, editor, columnista y coberturas desde 2010 - Administrador - Ingeniero de Sistemas

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