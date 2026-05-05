JD McDonagh derrota a Finn Bálor con ayuda de The Judgment Day

La rivalidad entre The Judgment Day y Finn Bálor continúa intensificándose. Antes del combate, Liv Morgan cuestionó la lealtad de Roxanne Pérez, quien aseguró seguir firme dentro del grupo.

El enfrentamiento entre Bálor y JD McDonagh comenzó con un intercambio técnico, pero rápidamente se vio afectado por la presencia de Dominik Mysterio en ringside, quien intervino en varias ocasiones.

JD aprovechó las distracciones para castigar el tobillo de Finn, mientras Dominik continuaba interfiriendo, generando el rechazo del público. La aparición de Roxanne Pérez añadió más tensión al combate.

La lucha se volvió cada vez más caótica con la llegada de Liv Morgan y Raquel Rodríguez, quienes inclinaron la balanza a favor de McDonagh mediante constantes distracciones.

A pesar de ello, Bálor logró reaccionar con movimientos como el slingblade y el Shotgun dropkick, mostrando que aún podía llevarse la victoria.

► Momentos claves

En la recta final, Dominik fue expulsado de ringside, pero Liv aprovechó un descuido de la réferi para entregar un martillo a Roxanne Pérez, quien golpeó a Bálor. Esto permitió a JD McDonagh rematar con un headbutt y conseguir la cuenta de tres.

► ¿Qué pasará ahora?

La participación de Roxanne Pérez deja en claro su alineación con The Judgment Day, aunque las cosas aún podría haber dudas.