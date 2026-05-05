NPW: La empresa llega con su programa Acceso Total en YouTube

Por Drago José

La empresa New Professional Wrestling (NPW) escucho a sus fanáticos y los complace con un programa semanal. El programa Acceso Total de NPW comienza este próximo Sábado 9 de Mayo 2026 desde las 12:00 del mediodía en su canal de YouTube. Te podrás enterar de carteleras, verás encuentros inolvidables, entrevistas y de todo lo que acontece actualmente y backstage. Vive la experiencia y emoción que sólo sabe traerte la NPW.

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Y recuerda que en NPW es dónde Todo Puede y va a suceder.

Próxima parada, Guerra en la Montaña, el Sábado 16 de Mayo 2026 en el Auditorio Municipal de Comerio desde las 8:30 de la noche. Para más información visita las redes sociales oficiales de la NPW.