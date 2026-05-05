Ethan Page y Rusev vencen a Penta y Je’Von Evans y acechan el Campeonato Intercontinental

La lucha por el Campeonato Intercontinental continúa tomando forma, con Penta en la mira de múltiples contendientes. En esta ocasión, el campeón hizo equipo con Je’Von Evans para enfrentar a dos de sus principales amenazas: Ethan Page y Rusev.

El combate inició con dominio por parte de Rusev, quien impuso condiciones sobre Evans en los primeros minutos. Aunque Je’Von logró reaccionar por momentos, la fuerza del búlgaro y el relevo a Page complicaron la situación para los técnicos.

Cuando Penta ingresó al ring, el ritmo cambió. El mexicano mostró su explosividad con un Penta Driver sobre Page y combinaciones junto a Evans que momentáneamente neutralizaron a sus rivales.

Sin embargo, la intervención constante de Rusev permitió a los rudos recuperar el control. El castigo se centró en Penta, quien fue aislado y golpeado sin posibilidad de llegar a su esquina mientras los aficionados lo alentaban.

Evans finalmente recibió el relevo y desató varios ataques rápidos, incluyendo un german suplex y ataques aéreos que encendieron al público, pero la ventaja no duró demasiado ante la constante intervención de sus oponentes.

► Momentos claves

En la recta final, Rusev castigó brutalmente a Penta con un chokeslam sobre la mesa de comentaristas. De regreso en el ring, Ethan Page aprovechó el daño para rematarlo con un fisherman suplex y conseguir la cuenta de tres.

► ¿Qué pasará ahora?

La derrota deja a Penta en una posición comprometida, con Rusev y Ethan Page consolidándose como serios aspirantes al Campeonato Intercontinental. La rivalidad se intensifica y todo apunta a un enfrentamiento directo por el título en el corto plazo.