Ethan Page y Rusev vencen a Penta y Je’Von Evans y acechan el Campeonato Intercontinental

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La lucha por el Campeonato Intercontinental continúa tomando forma, con Penta en la mira de múltiples contendientes. En esta ocasión, el campeón hizo equipo con Je’Von Evans para enfrentar a dos de sus principales amenazas: Ethan Page y Rusev.

El combate inició con dominio por parte de Rusev, quien impuso condiciones sobre Evans en los primeros minutos. Aunque Je’Von logró reaccionar por momentos, la fuerza del búlgaro y el relevo a Page complicaron la situación para los técnicos.

Cuando Penta ingresó al ring, el ritmo cambió. El mexicano mostró su explosividad con un Penta Driver sobre Page y combinaciones junto a Evans que momentáneamente neutralizaron a sus rivales.

Sin embargo, la intervención constante de Rusev permitió a los rudos recuperar el control. El castigo se centró en Penta, quien fue aislado y golpeado sin posibilidad de llegar a su esquina mientras los aficionados lo alentaban.

Evans finalmente recibió el relevo y desató varios ataques rápidos, incluyendo un german suplex y ataques aéreos que encendieron al público, pero la ventaja no duró demasiado ante la constante intervención de sus oponentes.

Momentos claves

En la recta final, Rusev castigó brutalmente a Penta con un chokeslam sobre la mesa de comentaristas. De regreso en el ring, Ethan Page aprovechó el daño para rematarlo con un fisherman suplex y conseguir la cuenta de tres.

¿Qué pasará ahora?

La derrota deja a Penta en una posición comprometida, con Rusev y Ethan Page consolidándose como serios aspirantes al Campeonato Intercontinental. La rivalidad se intensifica y todo apunta a un enfrentamiento directo por el título en el corto plazo.

Egresado de la FES Aragón UNAM, en Comunicación y Periodismo. Trabajando en medios digitales y periodísticos desde 2006. Cubriendo lucha libre desde 2008 para Mediotiempo hasta 2020, actualmente en Superluchas desde 2020 y en Estadio Deportes desde 2024.

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