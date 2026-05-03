LUCHA LIBRE AAA 2 DE MAYO 2026 .— Cuando Hijo del Vikingo se volvió rudo, a una de las primeras personas que le dio la espalda fue a Mini Vikingo. Su relación cambió de forma violenta, pues el Mini fue a dar al hospital tras una golpiza propinada por quien fuera su ídolo y por el gigante Omós. En Rey de Reyes, Mini Vikingo se la cobró, pues le costó a Vikingo la oportunidad de recuperar el Megacampeonato ante Dominik Mysterio. Posteriormente, el 11 de abril en la Ciudad de México, Mini Vikingo volvió a aparecer, logrando con su intervención que Hijo del Vikingo no pudiera derrotar a Penta en lucha por el Campeonato Intercontinental WWE. Ahora que se enfrentarán en mano a mano, el rudo ha advertido que lo destruirá totalmente, a tal grado que ya ni será necesario llevarlo al hospital. La acción de Lucha Libre AAA se emite desde el Auditorio Jose Maria Arteaga en Querétaro, Querétaro.

El Grande Americano y el Original Grande Americano se enfrentarán en lucha de máscara contra máscara en la Noche de los Grandes, en la ciudad de Monterrey. Esta sábado ambos firmarán el contrato para ese importante encuentro.

Lucha Libre AAA 2 de mayo 2026

La cobertura en vivo inicia a las 8:00 pm, hora del centro

1 – Hijo del Vikingo vs. Mini Vikingo Desde el inicio Hijo del Vikingo comenzó a castigar de manera brutal al Mini Vikingo. Azotarle la cabeza en la lona en repetidas ocasiones era lo menos que le hacía el rudo poblano.

Después de unos minutos, Mini Vikingo le dio una bofetada al Vikingo, pero éste le respondió con una patada en reversa, mandándolo fuera del encordado. Luego lo azotó en las escaleras metálicas y le aplicó un súplex en la rampa de entrada.

Una powerbomb en la rampa provocó que el réferi fuera a ver el estado en que estaba el Mini Vikingo, pues lució demasiado brutal.

Por fin, el Mini Vikingo pudo hacer uso de su velocidad, pateado a Vikingo en pleno cráneo para luego hacerle una rana. Vikingo escapó del ring y el Mini Vikingo lo siguió con un tornillo suicida.

Apenas subieron ambos antes de la cuenta de 20 segundos. Mini Vikingo falló una plancha, y ese error le costó una powerbomb. Vikingo volvió a bailearle un zapateado a su versión mini.

Vikingo quitó la protección de una esquina, pero el Mini lo tacleó, lanzándolo de cara al metal. De inmediato se le lanzó con plancha de 450 grados con la que casi termina la lucha.

Vikingo le lanzó encima a su mini al réferi, quien quedó fuera de acción. El Mini aplicó huracarrana, pero no había nadie que contara.

Vikingo impactó lariat, y luego estrelló al Mini desde la tercera cuerda… Pero no había réferi… Vikingo fue por una silla, y en eso llegó Hijo de Dr. Wagner Jr., quien le aplicó Wagner Driver sobre la silla. Eso lo aprovechó el Mini para rematar. GANADOR: Mini Vikingo con Phoenix 630 Senton Calificación ★★★½ Calidad 7.5 Narrativa 7.0 Intensidad 7.2 ✅ Lo mejor Lucha muy movida y con gran historia ❌ Lo peor Nada en particular

► Después de la lucha, apareció Omos, quien destruyó tanto a Mini Vikingo como al Hijo de Dr. Wagner.

► Al rescate llegó el Galeno del Mal.

2 – Rey Fénix vs. Laredo Kid Como era de esperarse, esta fue una lucha de altos vuelos. Ambos parecían querer sorprenderse con su agilidad. El primero que pudo tomar el control fue Laredo Kid, quien tomó actitudes de rudo.

Fénix le lanzó una patada. Laredo lo atrapó y lo azotó fuertemente en la lona. Posteriormente, escaló las sogas para lanzarse en plancha.

Fénix bloqueó una embestida con una Superkick. Luego le conectó su patada de gol corriendo sobre las cuerdas. Con Laredo fuera del ring, Fénix se le fue encima y aplicó corbata.

De regreso al ring, moonsault de Fénix, quien luego intentó, sin éxito, un Muscle Buster. Laredo le respondió con un moonsault y con un Canadian Destroyer.

Fénix aplicó Cutter para dos segundos. Ambos intercambiaron machetazos… Fénix embistió a Laredo, quien lo recibió con un derechazos. Subió a las cuerdas, pero Fénix le conectó Shoryuken y lo remató. GANADOR: Rey Fénix con Mexican Muscle Buster. Calificación ★★★★½ Calidad 8.5 Narrativa 9.0 Intensidad 9.0 ✅ Lo mejor Una de las mejores luchas que ha presentado WWE en el mes. ❌ Lo peor No estuvo en WrestleMania.

► Siguió la firma de contratos entre los Grandes Americanos.

► Primero llegó El Grande Americano.

► Y después, el Original Grande Americano.

► Dorian Roldán dijo que su familia siempre ha presentado las más grandes luchas, y lo más significativo es una lucha de máscara contra máscara. Luego pidió que se llevara a cabo la firma de contrato.

► El Original Grande Americano traía una carta de su abogado, la cual la leyó Dorian. Dijo que Lucha Libre AAA es un ambiente laboral peligroso, y que sólo aceptara la lucha si se aceptan una condición. La condición es que El Grande Americano no puede atacarlo antes de la lucha de apuestas. Si lo hace, perderá su máscara.

►El Grande Americano firmó de inmediato.

► Pero no era la única condición: el Original Grande Americano dijo que fue lesionado por alguien de AAA: Andrea Bazarte. Y su condición es que ella sea despedida inmediatamente.

► Andrea Bazarte, furiosa, aceptó irse.

► El Original Grande Americano firmó.

► El Grande Americano le dijo al Original que no tenía idea de en lo que se había metido… Cuando fue atacado por Julius Creed y Brutus Creed.

► Bravo Americano y Rayo Americano llegaron al rescate, pero los Creed y el Original se escaparon.