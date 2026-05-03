Death Riders y Dogs se imponen en una guerra ante Rascalz y Top Flight

La alianza entre The Dogs y The Death Riders demostró una vez más su poderío y peligrosidad al vencer a The Rascalz y Top Flight (Dante Martin y Darius Martin) en una lucha que superó los 19 minutos de acción ininterrumpida.

► Momentos clave

La campana ni sonaba y todos ya se daban contra todos. Cuando el réferi finalmente hizo sonar la campana, Myron Reed atacó con una patada enzuigiri a Claudio Castagnoli y luego le cayó encima con un tremendo tope suicida. Zachary Wentz logró atacar a Clark Connors con patadas y derechazos, y luego le cayó encima con un tornillo desde el esquinero para lograr una cuenta en dos segundos.

David Finlay tomó el relevo y atacó a Zachary con uppercut europeo, patadones y pisotones en el esquinero. Zachary logró darle el relevo a Myron y este se combinó con Dezmond Xavier para atacarlo, pero PAC los detuvo, así como Jon Moxley detuvo a Dante Martin con un tremendo lazo al cuello y luego le dio más de 10 puñetazos a la cabeza, para terminar mordiéndole la cabeza.

Myron y Mox intercambiaron endemoniados machetazos al pecho; Mox se enojó y le dio varios antebrazos a la cara, pero lo mandaron a volar con patadas voladoras. Todos se dieron con todo entre sí. Myron, con tremenda guillotina, castigó a Mox, pero voló desde el esquinero solo para recibir un uppercut europeo de Castagnoli. The Rascalz volaron con tope suicida sobre los Death Riders y el poder del golpe hasta corrió la mesa de comentaristas, en una acción alocada que definió el ritmo del combate.

Zachary le dio una superkick y voló sobre Connors, pero Finlay salvó a The Dogs de la derrota. The Dogs luego recibieron triple superkick de los Rascalz. Dezmond recibió una clipeada y spear de parte de The Dogs, pero sus compañeros con rompequijadas con las rodillas nivelaron las cosas hasta que PAC y Mox los golpearon. Top Flight atacó a Mox con un DDT y una rodada a espaldas a PAC que casi les da la victoria.

El final llegó cuando PAC conectó un tremendo lariat y aplicó su temible Brutalizer a Dante Martin, forzando la rendición del joven luchador y sellando la victoria para el equipo de Death Riders y Dogs.

Una excelente lucha, increíble manera de empezar la noche, más de 19 minutos de pura acción sin parar.