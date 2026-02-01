Lucha Libre AAA en FOX 31 de enero 2026.

LUCHA LIBRE AAA EN FOX .— El tercer episodio de Lucha Libre AAA en FOX ONE presenta tres emocionantes luchas. En una de ellas, Lola Vice enfrentará a La Hiedra, con Mr. Iguana como réferi especial. La ganadora formará equipo con Mr. Iguana, para enfrentar a Ethan Page y Chelsea Green por el Campeonato Mundial de Parejas Mixtas AAA el 7 de febrero. Además veremos la primera eliminatoria rumbo a Rey de Reyes, evento que se celebrará el 14 de marzo en la ciudad de Puebla. La Parka, Apolo Crews, Jack Cartwheel y Aerostar son los elegidos para participar. ¿Quién de ellos avanzará a la gran final? La acción de AAA se emite desde el Gimnasio Juan de la Barrera, en la Ciudad de México.
El cartel del tercer episodio de Lucha Libre AAA en FOX es:
- CONTENDIENTE #1 AL CAMPEONATO DE PESO CRUCERO AAA: Mini Vikingo vs. TJP vs. Elio LeFluer vs. Chris Carter.
- La Hiedra vs. Lola Vice con Mr. Iguana como réferi especial.
- ELIMINATORIA PARA REY DE REYES: La Parka vs. Apolo Crews vs. Jack Cartwheel vs. Aerostar.
Lucha Libre AAA en FOX
La cobertura en vivo inicia a las 8:00 pm, hora del centro