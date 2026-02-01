LUCHA LIBRE AAA en FOX 31 de enero 2026 | Resultados en vivo y cobertura | La Hiedra vs. Lola Vice

por
Cobertura y resultados Lucha Libre AAA en FOX 31 de enero 2026 | La Hiedra vs. Lola Vice

LUCHA LIBRE AAA EN FOX .— El tercer episodio de Lucha Libre AAA en FOX ONE presenta tres emocionantes luchas. En una de ellas, Lola Vice enfrentará a La Hiedra, con Mr. Iguana como réferi especial. La ganadora formará equipo con Mr. Iguana, para enfrentar a Ethan Page y Chelsea Green por el Campeonato Mundial de Parejas Mixtas AAA el 7 de febrero. Además veremos la primera eliminatoria rumbo a Rey de Reyes, evento que se celebrará el 14 de marzo en la ciudad de Puebla. La Parka, Apolo Crews, Jack Cartwheel y Aerostar son los elegidos para participar. ¿Quién de ellos avanzará a la gran final? La acción de AAA se emite desde el Gimnasio Juan de la Barrera, en la Ciudad de México.

El cartel del tercer episodio de Lucha Libre AAA en FOX es:

Lucha Libre AAA en FOX
La cobertura en vivo inicia a las 8:00 pm, hora del centro

Cobertura y resultados Lucha Libre AAA en FOX 31 de enero 2026 | La Hiedra vs. Lola Vice
Lucha Libre AAA en FOX 31 de enero 2026.

 

 

LA LUCHA SIGUE...
Suscríbete para recibir un resumen diario de las últimas noticias.
icon
Al suscribirte confirmas estar de acuerdo con nuestra política de privacidad

Escritor en Superluchas desde el 2019 | Twitter @_RR102

Archivo de artículos