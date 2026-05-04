NJPW: Místico y El Desperado se coronan y hacen historia

Uno de los grandes resultados que se dieron en la segunda jornada de «Wrestling Dontaku 2026» fue la coronación de el luchador mexicano Místico junto con el enmascarado japonés El Desperado.

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Kosei Fujita y Robbie Eagles habían recuperado el Campeonato de Parejas de Peso Jr. IWGP el 25 de abril en Hiroshima, imponiéndose a Taiji Ishimori y Robbie X. Para la primera noche de Wrestling Dontaku, celebrada el 3 de mayo, Mistico solicitó que la lucha por parejas programada para el día 4 fuera por el título, y Robbie Eagles aceptó.

La directiva de NJPW oficializó el duelo e hizo el anuncio oficial unas horas antes del evento.

La lucha comenzó con Fujita y Desperado enfrentándose. Desperado casi encontró a Fujita en cada giro, pero estuvo un paso adelante con una patada voladora al plexo solar. Místico fue derribado con tijeras de Eagles. Pero enseguida remontó con un arrastre de brazo desde la cuerda superior. Eagles quedó tendido después de unas tijeras voladoras a la cabeza. La Mística del luchador se convirtió en un intento de conteo de Eagles. Desperado siguió a un Spinebuster y luego a un Stretch Muffler sobre Fujita. Místico sacudió a Fujita con un tope suicida, que fue contrarrestado por Eagles elevándose para un tope con hilo.

Tras un desastroso salto de Desperado sobre Fujita fuera de la barrera de contención, el campeón y el retador lograron evitar la cuenta de 20. Durante el combate, Místico intentó repetidamente aplicar La Mística, y finalmente lo consiguió. Aunque Eagles mostró una gran intensidad con golpes y patadas a Desperado, este último contuvo su ímpetu con una lanza. Fujita aplicó una llave al brazo. Místico le aplicó un Numero Dos a Eagles, mientras que Desperado volvió a aplicar un Stretch Muffler a Fujita. Ambos miembros de TMDK se rindieron, convirtiendo a sus oponentes enmascarados en los nuevos campeones.

El equipo mexico-japonés ganó el Campeonato de Parejas de Peso Jr. IWGP. Esta fue la quinta victoria de Desperado y la primera de Místico con dicho cetro.

El Príncipe de Plata y Oro expresó su alegría diciendo:

Tomé la decisión correcta al elegir al mejor luchador como el mejor compañero. Ese hombre es El Desperado. Estoy agradecido de que haya estado en la misma esquina que yo. Este es el resultado.

Desperado respondió con emoción:

Eres una leyenda. Mi sueño se ha hecho realidad. Con Místico como mi compañero, me convertí en campeón de parejas. Pero esta noche, tengo un nuevo sueño y me gustaría enfrentarte. Una lucha individual. Por favor. Ese es mi sueño.

Místico, sin poder ocultar su sorpresa, aceptó, diciendo

Los sueños siempre se hacen realidad. Nunca hay que olvidar los sueños. Mi sueño es dejar mi huella en NJPW. Si tengo que enfrentarme al mejor luchador, eres tú. Tengamos una lucha individual. No importa quién gane. Pero después de este duelo ven nuevamente a la Arena México y tengamos otra lucha individual. Una lucha por parejas también estaría bien. Pase lo que pase, la espero con ansias.

Como dato adicional, tuvieron que pasar 17 años para que Místico conquistara otro campeonato IWGP, por lo que éste es un logro excepcional.