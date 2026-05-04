NJPW: SANADA regresa y va tras Konosuke Takeshita

Una de las sorpresas que se dieron en la segunda fecha de «Wrestling Dontaku 2026» fue la confirmación del regreso del luchador japonés SANADA.

► SANADA reapareció de forma sorpresiva

En la primera lucha del programa oficial en Fukuoka, Konosuke Takeshita enfrentó a Chase Owens para exponer por tercera vez el Campeonato de la TV NJPW WORLD.

Desde que entró al ring, Owens intentó una patada deslizante sobre Takeshita cuando entró al ring, pero éste logró esquivarla. Empujó a Owens contra la lona fuera del ring con un DDT y lo trajo de vuelta al ring cuando sonó la campana inicial.

Siguió un recio intercambio de castigos, pero cuando parecía que Takeshita tomaba la delantera, House of Torture, la facción de Owesn, inició con sus intervenciones ilegales. Yujiro Takahashi, golpeó a Takeshita cuando este castigaba a Owens. Luego Takeshita intentó un German Suplex, pero Owens lo detuvo y lo lanzó contra el réferi, momento que Yujiro aprovechó para entrar.

Shota Umino llegó para detener a Yujiro y le quitó a Owens un arma con la que pretendía golpear al campeón. El resto de HOT ingresó y se armó la confusión, hasta que Hontai (Aaron Wolf, Toru Yano, Master Wato, YOH) llegaron al rescate y restablecieron el orden.

Una vez que sólo quedaron sobre el ring campeón y retador, Owens bloqueó el Blue Thunder con un ataque con arma y aplicó un C-Trigger, pero Takeshita le impidió terminar con el Last Testament. Takeshita respondió con dos Power Drives y un Raging Fire para la cuenta de tres.

Después del combate, la arena se oscureció. Un hombre enmascarado, el mismo que se vio en Sakura Genesis, apareció en la pantalla. Cuando las luces volvieron a encenderse, el hombre enmascarado se encontraba imponente en el centro del ring. Golpeó a Takeshita en la cara con un objeto que guardaba en una bolsa negra. Cuando se quitó la máscara se reveló que era SANADA, quien se había despedido de NJPW y había desaparecido tras el evento del distrito Ota del 5 de enero. Inmovilizó a Takeshita con un deadfall, dejándolo completamente inconsciente.

El Campeonato de la TV NJPW WORLD no se veía por ningún lado, por lo que se intuyó que SANADA lo robó y lo guardó en la bolsa negra.

Una vez que Takeshita recuperó la conciencia, declaró su intención de enfrentar a SANADA para recuperar su título: