NJPW: Resultados Wrestling Dontaku 2026 – Día 2 | El dominio de United Empire

Desde el Fukuoka International Center, New Japan Pro Wrestling presentó la segunda fecha de «Wrestling Dontaku 2026«.

► «Wrestling Dontaku 2026»

Hubo algunas modificaciones en el cartel que se anunciaron al comienzo del evento. El duelo entre Desperado y Místico contra Kosei Fujita y Robbie Eagles pasó a ser un choque donde se expuso el Campeonato de Parejas de Peso Jr. IWGP.

Konosuke Takeshita logró la tercera defensa del Campeonato de la TV NJPW WORLD tras dominar a Chase Owens. Tras el duelo, Takeshita fue atacado por un luchador enmascarado que resultó ser Sanada. Posteriormente, Takeshita se unió al Ejército Principal de New Japan (Hontai).

Místico y El Desperado se apoderaron del Campeonato de Parejas de Peso Jr. IWGP tras imponerse a Robbie Eagles y Kosei Fujita de TMDK en un trepidante duelo que definió Despy. TMDK cayeron en su primera defensa titular.

United Empire (Will Ospreay, HENARE y Great-O-Khan) consiguieron el Campeonato de Tercias de Peso Abierto NEVER, tras someter a Bishamontin (Hirooki Goto, Oleg Boltin y YOSHI-HASHI) quienes perdieron en la tercera vez que pusieron en juego el cetro.

En el turno estelar, Callum Newman retuvo el Campeonato de Peso Completo IWGP ante Shingo Takagi, derrotándolo con un MAKE WAY. Tras el combate, todos los miembros de United Empire rodearon a Takagi y a Yota Tsuji, quien intentó ayudar a su compañero de Unbound Co. Newman dejó fuera de combate a Tsuji y se dispuso a atacar a Takagi, pero Ospreay intentó detenerlo. Newman, en cambio, provocó a Ospreay para que lo hiciera, y éste accedió a regañadientes.

Al final todos los integrantes de United Empire posaron con sus títulos conseguidos, dando muestra de su superioridad como facción.

Los resultados completos son:

NJPW «WRESTLING DONTAKU 2026», 04.05.2026

Fukuoka International Center

3,603 Espectadores – No Vacancy

0. Masatora Yasuda venció a Taisei Nakahara (7:15) con un Crab Hold.

1. NJPW World TV Title: KONOSUKE TAKESHITA (c) venció a Chase Owens (11:32) con un Raging Fire .

2. Gedo y Daiki Nagai vencieron a Ryusuke Taguchi y Tatsuya Matsumoto (6:50) con un Diving Headbutt de Nagai sobre Matsumoto.

3. Yuto-Ice y OSKAR vencieron a Shota Umino y Tomoaki Honma (9:01) con unNightmare Hold de OSKAR sobre Honma.

4. Aaron Wolf, Toru Yano, Tiger Mask, YOH y Master Wato vencieron a Ren Narita, Don Fale, DOUKI, SHO y Yoshinobu Kanemaru (10:02) con un Angle Slam de Wolf sobre Takahashi.

5. Yuya Uemura y Taichi vencieron a Ryohei Oiwa y Hartley Jackson (13:49) con Black Mephisto de Taichi sobre Jackson.

6. Yota Tsuji, Drilla Moloney, Taiji Ishimori y Robbie X vencieron a Jake Lee, Francesco Akira, Jakob Austin Young y Zane Jay (8:25) con un Crab Hold de Tsuji sobre Jay.

7. IWGP Jr. Heavyweight Tag Team Title: El Desperado y Místico vencieron a Robbie Eagles y Kosei Fujita (c) (20:07) con la Numero Dos de Desperado sobre Fujita – conquistando el título.

8. NEVER Openweight Six Man Tag Team Title: Will Ospreay , Great-O-Khan y HENARE vencieron a Hirooki Goto, YOSHI-HASHI y Oleg Boltin (c) (24:06) als O-Khan YOSHI-HASHI con una Great Blade Bomb conquistando el título

9. IWGP Heavyweight Title: Callum Newman (c) venció a Shingo Takagi (35:20) con la MAKE WAY defendiendo el título.

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