NJPW: Resultados Wrestling Dontaku 2026 | Andrade El Ídolo, nuevo monarca Global IWGP

Desde el Fukuoka International Center, New Japan Pro Wrestling presentó la primera fecha de su magno evento «Wrestling Dontaku 2026«.

► «Wrestling Dontaku 2026»

Yuya Uemura, Taichi y El Desperado se unieron al invitado especial,Místico para enfrentarse a Ryohei Oiwa, Hartley Jackson, Robbie Eagles y Kosei Fujita en una batalla de cuatro contra cuatro. Fue un duelo vertiginoso, donde los involucrados mostraron lo mejor de su repertorio luchístico. Al final, Uemura aprovechó una oportunidad momentánea para aplicar un Frankensteiner a Jackson para la cuenta de tres. Tras el duelo, Desperado y Místico exigieron que Eagles y Fujita, a quienes se enfrentarán el 4 de mayo en Fukuoka, pusieran en juego el Campeonato de Parejas de Peso Jr. IWGP.

Unbound Co. (Shingo Takagi, Drilla Moloney, Taiji Ishimori, Robbie X y Daiki Nagai) dieron cuenta del United Empire (Callum Newman, Jake Lee, Francesco Akira, Jakob Austin Young y Zane Jay). Esta fue la última previa entre Takagi y Newman antes de su choque de mañana. Cabe destacar que Drilla Moloney fue el artífice de la victoria.

Aaron Wolf y Don Fale se midieron en un mano a mano donde había cuentas por saldar. Fale se lanzó sobre Wolf desde antes del toque de la campana, pero Wolf logró remar contra corriente y su sed de venganza le dio el impulso para terminar con su rival.

Ren Narita logró retener el Campeonato de Peso Abierto NEVER en una accidentada lucha ante Oleg Boltin. A pesar de que Boltin tenía un brazo lesionado desde su lucha previa, resistió estoico los embates de Narita, quien se dedicó a castigar continuamente dicho brazo. En el momento crucial, Boltin levantó en press a Narita, cuando fue atacado por Yoshinobu Kanemaru, de HOT, quien le propinó un golpe bajo y así Narita lo llevó al toque de espaldas para asegurar su trinfo. Los miembros de House of Torture subieron al ring y siguieron golpeando a Boltin, hasta que Aaron Wolf llegó a auxiliarlo y lanzó su desafío a Ren Narita.

En el turno principa, Yota Tsuji y Andrade el Ídolo se enfrentaron por el Campeonato Global de Peso Completo IWGP. Hay que recordar que el luchador mexicano sustituyó al lesionado Gabe Kidd en este desafió, siendo la segunda ocasión en este año que contendía por dicho cinturón. La batalla fue un feroz ir y venir, hasta que en un momento determinado, Andrade impidió que Yota se lanzara desde lo alto de las cuerdas, ocasionando que el japonés se golpeara con el esquinero. De ahí, el mexicano fue tomando el control de las acciones, a pesar de la férrea resistencia del monarca.

En los últimos instantes, ambos intercambiaron golpes una vez más, con Tsuji intentando forzar la rendición de Andrade con un Boston Crab. El Ídolo se negó a rendirse y escapó por la cuerda inferior. De vuelta en la cuerda superior, Andrade escapó del Guerrero Special, lanzó a Tsuji contra el poste del ring con un DDT y remató con The Message para asegurar un dramático cambio de título en Fukuoka.

Tras celebrar su triunfo, Andrade vio que Drilla Moloney y Shota Umino subieron al ring para lanzar su reto. Entonces el flamante campeón propuso que se realizara una triple amenaza, en fecha por determinar.

Los resultados completos son:

NJPW «WRESTLING DONTAKU 2026», 03.05.2026

Fukuoka International Center

2,477 Espectadores

1. Toru Yano, YOH y Master Wato vencieron a Tiger Mask, Ryusuke Taguchi y Taisei Nakahara (5:12) con un Swan Dive Elbow Smash de Wato sobre Nakahara.

2. Yuto-Ice y OSKAR vencieron a Tomoaki Honma y Masatora Yasuda (3:13) por detención arbitral (Yuto venció ae Yasuda con una Knee Kick).

3. Yuya Uemura, Taichi, El Desperado y Mistico vencieron a Ryohei Oiwa, Hartley Jackson, Robbie Eagles y Kosei Fujita (10:28) con un Frankensteiner de Uemura sobre Jackson.

4. Will Ospreay , Great-O-Khan y HENARE vencieron a Hirooki Goto, YOSHI-HASHI y Tatsuya Matsumoto (10:08) con la Houkai de O-Khan sobre Matsumoto.

5. KONOSUKE TAKESHITA y Shota Umino vencieron a Chase Owens y Yujiro Takahashi (11:43) con un Second Chapter de Umino sobre Takahashi.

6. Shingo Takagi, Drilla Moloney, Taiji Ishimori, Robbie X y Daiki Nagai vencieron a Callum Newman, Jake Lee, Francesco Akira, Jakob Austin Young y Zane Jay (10:22) con la Drilla Killa de Moloney sobre Jay.

7. Special Singles Match: Aaron Wolf venció a Don Fale (10:30) con un Angle Slam.

8. NEVER Openweight Title: Ren Narita (c) venció a Oleg Boltin (15:20) con un Cross Armbreaker defendiendo el título.

9. IWGP Global Heavyweight Title: Andrade El Idolo venció a Yota Tsuji (c) (32:57) con The Message – conquistando el título.