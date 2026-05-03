El elenco de Monday Night Raw estará el lunes en el CHI Health Center, en Omaha, Nebraska (anteriormente llamado Qwest Center Omaha y CenturyLink Center Omaha), coliseo con capacidad para 18,975 personas.

► La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

Penta venció a Rusev (** 1/2) CAMPEONATO INTERCONTINENTAL FEMENIL WWE: Becky Lynch retuvo ante Iyo Sky (***) Rey Mysterio venció a El Grande Americano (** 1/2) Oba Femi venció a Grayson Waller (1/2) Roxanne Pérez y Raquel Rodríguez vencieron a Bayley y Lyra Valkyria (** 1/2)

► Este lunes en WWE Raw

La semana pasada, Penta derrotó a Rusev en una lucha no titular, pero el búlgaro, siendo todo un mal perdedor, atacó después del encuentro al mexicano. Y encima Ethan Page se unió al ataque, hasta que al rescate llegó Je’Von Evans, así que esta semana fue programada una lucha de parejas: Penta y Je’Von Evans contra Rusev y el arrogante Ethan Page. El equipo rudo no está muy unido. De hecho Rusev le advirtió a Page que tendrá un problema si pierden. Penta tiene una deuda que saldar, y gracias al apoyo de Evans, no será tan difícil que la cobre.

JD McDonagh ha solicitado formalmente una última oportunidad contra su antiguo mentor, Finn Bálor, y este lunes veremos este duelo entre dos aliados que ahora son odiados rivales.

Roman Reigns y Jacob Fatu estarán en el mismo ring para firmar el contrato para su lucha por el Campeonato Mundial de Peso Completo en Backlash. El viernes, en SmackDown, Fatu destrozó a los MFTs, demostrando que no tiene problema en pasar por encima de cualquier miembro de la familia que se interponga en su camino.

Adam Pearce confirmó que Sol Ruca firmará oficialmente su contrato con Raw, haciendo permanente su transición desde NXT. Ruca debutó en el Raw post-WrestleMania casi derrotando a Liv Morgan en un combate no titular, cayendo solo por la interferencia de Zaria.

Oba Femi continúa su reto abierto semanal. Femi sigue siendo la figura más dominante del elenco, sin un rival de altura asignado todavía.