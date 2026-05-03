Lo bueno y lo malo de Lucha Libre AAA 2 de mayo de 2026

AAA en FOX presentó este 2 de mayo de 2026, desde el Auditorio Jose Maria Arteaga en Querétaro, Querétaro, una función con puntos altos dentro del ring y varias historias todavía por despegar.

Lo bueno y lo malo de Lucha Libre AAA 2 de mayo 2026

LO MALO de LUCHA LIBRE AAA

► 1 – Solo dos luchas

Con solo dos combates en toda la noche y el resto del tiempo ocupado por el segmento de la firma, el show se siente corto. Esperemos que pronto puedan subir la duración.

LO FEO de LUCHA LIBRE AAA

► 1 – Celebración de Mini Vikingo cortada

Después de que Mini Vikingo ganó la lucha, Omos apareció y destruyó tanto al Mini Vikingo como al Hijo de Dr. Wagner, y fue el Galeno del Mal quien llegó al rescate. Es decir: el momento de celebración del Mini Vikingo duró exactamente nada, y el héroe de la noche terminó siendo aplastado por un gigante que lleva meses haciendo exactamente lo mismo sin ir a ningún lado.

LO BUENO de LUCHA LIBRE AAA

► 2- Firma de contrato de Los Grandes Americanos

Lo que pudo haber sido un segmento de relleno resultó tener sustancia: el Original Grande Americano impuso la condición de que Andrea Bazarte fuera despedida inmediatamente, y ella furiosa tuvo que aceptar irse. Y luego aparecieron Julius Creed y Brutus Creed para atacar al Grande Americano bueno. Una historia que avanza con consecuencias reales para los personajes involucrados.

► 1- Rey Fenix vs. Laredo Kid fue una joya

Una de las mejores luchas que ha presentado AAA en meses, incluyendo lo visto en Raw, SmackDown NXT y hasta WrestleMania. La calificamos con cuatro estrellas y media, un 9.0 en narrativa y un 9.0 en intensidad. Dos luchadores que se conocen perfectamente y que se exigieron al máximo con una lucha de altos vuelos que no decepcionó en ningún momento.

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