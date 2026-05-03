Persephone, fuera de ROH Supercard Of Honor 2026

Por el momento, la última vez que vimos a Persephone sobre un ring fue dos semanas atrás, durante el episodio de AEW Collision del pasado 25 de abril (grabado tres días antes). Entonces, la Campeona Mundial del CMLL salió derrotada junto a Alex Windsor en un choque contra Julia Hart y Skye Blue, siendo la encajadora del pin tras recibir el particular «mist» de Hart.
Y parece que, o bien AEW quiere cubrir una lesión real, o bien pretende armar una historia. Anoche, poco antes de la emisión del más reciente capítulo de Collision, Tony Khan reveló que como consecuencia de esa sustancia extraña que terminó en su cara por cortesía de Julia Hart, Persephone se encuentra fuera de acción indefinidamente y de resultas, no competirá en ROH Supercard Of Honor 2026.
Persephone tenía previsto ser parte del Survival Of The Fittest con el Campeonato Mundial Femenil ROH de Athena sobre la mesa, así que para determinar sustituta, expuso Khan, habrá duelo entre Hyan y Zayda Steel, sin coordenadas concretadas.
► Supercard Of Honor: cartel provisional
He aquí cómo luce el menú de ROH Supercard Of Honor 2026, que tendrá lugar el 15 de mayo desde el Wicomico Youth And Civic Center en Salisbury (Maryland, EEUU).
- CAMPEONATO MUNDIAL ROH: Bandido (c) vs. Blake Christian
- CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL ROH, SURVIVAL OF THE FITTEST: Athena (c) vs. Yuka Sakazaki vs. Trish Adora vs. Billie Starkz vs. Maya World vs. Hyan o Zayda Steel
- CAMPEONATO FEMENIL PURO ROH: Deonna Purrazzo (c) vs. Diamanté
- LUCHA DE REGLAS PURAS: Nigel McGuinness vs. Josh Woods
