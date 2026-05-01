Vía HonorClub, como de costumbre, ROH presentó anoche el episodio 164 de su actual era, grabado el pasado 6 de abril desde los WJCT Studios en Jacksonville (Florida, EEUU).

Ocho combates se concretaron para esta edición: Konosuke Takeshita vs. Daddy Magic, Shane Taylor vs. Mance Warner, Deonna Purrazzo vs. Remi Reade bajo modalidad «proving ground», Lio Rush vs. Alan Angels, Viva Van vs. Sara León, Don Callis Family vs. TMDK, Christyan XO vs. Frankie B y Top Flight vs. Gringo Loco y Soleil.

Además, los anuncios de las implicaciones de Paid In Full (Big Bill & Bryan Keith), The IInspiration y Stori Denali.

► Año nuevo, misma ROH

Konosuke Takeshita derrotó a Daddy Magic. Con su Power Drive Knee y la cuenta de tres. Takeshita solventó el trámite ante un Matt Menard que se vino arriba en los compases finales, respaldado por el público. Ian Riccaboni promocionó Supercard Of Honor 2026 (15 de mayo), pero por el momento, Takeshita no está anunciado para la cita, así que este combate no sé qué propósito tuvo. ♠♠3/4

Con su Power Drive Knee y la cuenta de tres. Takeshita solventó el trámite ante un Matt Menard que se vino arriba en los compases finales, respaldado por el público. Ian Riccaboni promocionó Supercard Of Honor 2026 (15 de mayo), pero por el momento, Takeshita no está anunciado para la cita, así que este combate no sé qué propósito tuvo. Shane Taylor derrotó a Mance Warner. Presentación para Warner en ROH. Taylor escupió en la mano que Warner le había ofrecido al inicio y el ex-TNA se limpió con ella la otra. Sólo durante la segunda parte del duelo (de unos nueve minutos) Warner pudo tomar un poco la iniciativa, pero en general, se fue calentito a casa. El Marcus Gravey Driver lo acabó disponiendo para el pin. ♠♠♠1/4

Presentación para Warner en ROH. Taylor escupió en la mano que Warner le había ofrecido al inicio y el ex-TNA se limpió con ella la otra. Sólo durante la segunda parte del duelo (de unos nueve minutos) Warner pudo tomar un poco la iniciativa, pero en general, se fue calentito a casa. El Marcus Gravey Driver lo acabó disponiendo para el pin. Ante el micrófono de Lexy Nair, Mark Sterling se congratuló de llevar 234 días sin ser atacado por nadie en ROH gracias a que los Premier Athletes lo protegían. Tony Nese reiteró que quien se metiera con Sterling, se metía con todos.

Stori Denali (con Mark Sterling) derrotó a Jacey Love . Discípula de Jay Lethal, Love compitió por primera vez en ROH. Minuto y medio le bastó a Denali para finiquitarla, luego de un Chokeslam y el pin. ♠

. Discípula de Jay Lethal, Love compitió por primera vez en ROH. Minuto y medio le bastó a Denali para finiquitarla, luego de un Chokeslam y el pin. Lio Rush derrotó a Alan Angels. Interesante lucha, de casi 10 minutos, de la que Angels salió bien parado pese a perder, tras ser puesto de espaldas planas con la Blue Thunder Bomb. Al menos, Rush gana en ROH y tiene cierto margen de maniobra. ♠♠♠1/2

Interesante lucha, de casi 10 minutos, de la que Angels salió bien parado pese a perder, tras ser puesto de espaldas planas con la Blue Thunder Bomb. Al menos, Rush gana en ROH y tiene cierto margen de maniobra. PROVING GROUND POR UNA OPORTUNIDAD AL CAMPEONATO FEMENIL PURO ROH: Deonna Purrazzo (c) derrotó a Remi Reade. Proveniente de la Nightmare Factory, Reade tuvo de tal manera su estreno con ROH, aunque poco pudo mostrar en apenas tres minutos, sucumbiendo ante la Fujiwara Armbar. ♠♠ Concluida la lucha, Purrazzo reconoció el desempeño de Reade.

Proveniente de la Nightmare Factory, Reade tuvo de tal manera su estreno con ROH, aunque poco pudo mostrar en apenas tres minutos, sucumbiendo ante la Fujiwara Armbar. Concluida la lucha, Purrazzo reconoció el desempeño de Reade. ROH dio cuenta de la más reciente defensa del Campeonato Puro ROH, cuando Lee Moriarty lo puso sobre la mesa ante Cheeseburger en el show The Exhibition de la promotora estadounidense Labor Of Love, el pasado 25 de abril.

Top Flight (Dante Martin & Darius Martin) (con Christopher Daniels) derrotaron a Gringo Loco y Soleil . Sobre los seis minutos, los hermanos emboscaron a Loco y lo cubrieron tras un doble Front Facebuster. Encuentro que pudo dar más de sí en cualquier «indie». ♠♠3/4

. Sobre los seis minutos, los hermanos emboscaron a Loco y lo cubrieron tras un doble Front Facebuster. Encuentro que pudo dar más de sí en cualquier «indie». The IInspiration (Cassie Lee & Jessie McKay) derrotaron a B3CCA y Madi Maxx . Vinculada a Women Of Wrestling, Maxx tuvo su puesta de largo con ROH y encajó el pin como consecuencia del Idolizer. Lucha de realce para las australianas. ♠1/2

. Vinculada a Women Of Wrestling, Maxx tuvo su puesta de largo con ROH y encajó el pin como consecuencia del Idolizer. Lucha de realce para las australianas. Caprice Coleman creía que esta semana su charla iba a ser con su compañero y amigo Ian Riccaboni, pero este lo sorprendió llevando al plató a Red Velvet. Coleman se puso nervioso y no vimos si la entrevista llegó a buen puerto.

Viva Van derrotó a Sara León. Segunda vez de León en ROH, y aquí tuvo menos minutos que en la primera. Van buscó con mucha persistencia llaves de rendición sobre la española, pero acabó por aplicarle una Straightjacket Electric Chair para ponerla de espaldas planas y llevarse el combate. León podría demostrar mucho más, pero así es la ROH actual. ♠♠3/4

Segunda vez de León en ROH, y aquí tuvo menos minutos que en la primera. Van buscó con mucha persistencia llaves de rendición sobre la española, pero acabó por aplicarle una Straightjacket Electric Chair para ponerla de espaldas planas y llevarse el combate. León podría demostrar mucho más, pero así es la ROH actual. Paid In Full (Big Bill & Bryan Keith) derrotaron a Nick Halen y Vin Parker . Halen debutó aquí con ROH. Y, ¿adivinan? Sí, recibió el pin, luego de un combo de botazos en la cara por parte de Bill y Keith. Enésima lucha de realce sin utilidad alguna. ♠1/2

. Halen debutó aquí con ROH. Y, ¿adivinan? Sí, recibió el pin, luego de un combo de botazos en la cara por parte de Bill y Keith. Enésima lucha de realce sin utilidad alguna. Christyan XO (con Shawn Dean y Carlie Bravo) derrotó a Frankie B . Aunque la australiana pudo revolverse en algunos puntos, a los dos minutos, XO impuso su poderío y tras una Axe Kick la cubrió. ♠1/2 ¿Para cuándo Christyan XO vs. Stori Denali?

. Aunque la australiana pudo revolverse en algunos puntos, a los dos minutos, XO impuso su poderío y tras una Axe Kick la cubrió. ¿Para cuándo Christyan XO vs. Stori Denali? Don Callis Family (Mark Davis, Rocky Romero & Trent Beretta) derrotaron a TMDK (Mikey Nicholls, Shane Haste & Bad Dude Tito). La familia de Don Callis tenía a Davis, pero TMDK tenía a Tito, por lo que ambas facciones estaban bien servidas en cuanto a componente «powerhouse». Y los últimos compases fueron básicamente ellos en mano a mano, del que inicialmente salió particular triunfador Tito, poniendo en aprietos a los rudos, que tuvieron que salvar al ex Aussie Open. Pero finalmente, Davis, con su Ganso Bomb, tumbó a Tito. 1, 2 y 3. Estimable estelar por cómo lucieron los derrotados, sobre todo Tito. ♠♠♠1/4

⇒ Ya que este capítulo fue similar a la mayoría de presentados por ROH, y en pos de evitar reiterarme en los mismos argumentos, aprovecharé para hablar de los WJCT Studios. Entiendo que establecerse sobre un mismo escenario facilita las cosas a la empresa, pero no deja de parecerme un paso atrás. Hay shows de WWE EVOLVE donde el público luce más, y desde luego, flaco favor hace a las pretensiones televisivas de ROH. Asimismo, el formato, con mayoría de combates cortos, continúa, por lo que tal cambio resulta menos positivo si cabe.

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