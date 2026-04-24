Vía HonorClub, ROH presentó anoche el episodio 162 de su nueva era, grabado el pasado 22 de marzo desde los WJCT Studios en Jacksonville (Florida, EEUU).

Como principal punto, The Swirl fueron contra Adam Priest y Tommy Billington en una lucha de duplas estilo «Tornado».

ROH anunció otros seis encuentros: Billie Starkz vs. Hyan, Diamanté vs. Rachael Ellering bajo reglas puras; The Colons y Spanish Announce Project vs. The Frat House; Mark Davis vs. BEEF; MxM TV vs. Main Man Oro, Keagan Garland y Angel Fashion; Premier Athletes vs. Angelica Risk, Brandon Cutler y Terry Kid; además de una entrevista de Caprice Coleman con Lee Moriarty.

► Año nuevo, mismo ROH (XII)

The Premier Athletes (Tony Nese, Ariya Daivari y Stori Denali) derrotaron a Angelica Risk, Brandon Cutler y Terry Kid . Tuvo aquí Kid su debut en ROH. Risk fue puesta de espaldas planas tras el Chokeslam de Denali en una lucha de realce. ♠3/4

. Tuvo aquí Kid su debut en ROH. Risk fue puesta de espaldas planas tras el Chokeslam de Denali en una lucha de realce. Mark Davis derrotó a BEEF . Con su Lariat, Davis tumbó a BEEF y lo cubrió. ♠♠3/4

. Con su Lariat, Davis tumbó a BEEF y lo cubrió. Se nos recordó la derrota de Johnny TV en el CMLL ante Ángel de Oro, que provocó que perdiera la cabellera. Desde entonces, TV está traumado.

MxM TV (Mansor, Mason Madden y Johnny TV) derrotaron a Main Man Oro, Keagan Garland y Angel Fashion . Estreno de Fashion con ROH. Garlando (hijo de Scotty 2 Hotty, encajó la cuenta de tres luego del remate conjunto de MxM TV (Glossy Centefold). ♠♠

. Estreno de Fashion con ROH. Garlando (hijo de Scotty 2 Hotty, encajó la cuenta de tres luego del remate conjunto de MxM TV (Glossy Centefold). Lee Moriarty, en entrevista pregrabada con Caprice Coleman, expuso que aunque no siempre está de acuerdo con las decisiones que se toman en Shane Taylor Promotions, junto a ellos se encontró como luchador y no tiene intenciones de dejar el grupo (indicio, parece, de un «face turn» para él). Moriarty cerró hablando de sus exposiciones artísticas y la ayuda que estas le suponen para controlar sus emociones.

LUCHA DE REGLAS PURAS: Diamanté derrotó a Rachael Ellering . Mediante un Ankle Lock, Ellering se rindió. ♠♠3/4 En las postrimerías, Diamanté aplicó una Fujiwara Armbar sobre Ellering. Diamanté buscará el Campeonato Femenil Puro ROH que ostenta Deonna Purrazzo en Supercard Of Honor (15 de mayo).

The Colons (Eddie & Orlando Colón) y Spanish Announce Project (Angelico y Serpentico) derrotaron a The Frat House (Preston Vance, Cole Karter, Griff Garrison y Jacked Jameson) . Angelico y Serpentico hicieron rendir a Jameson y Karter al mismo tiempo. ♠♠3/4

. Angelico y Serpentico hicieron rendir a Jameson y Karter al mismo tiempo. Billie Starkz derrotó a Hyan . Tras casi 10 minutos de lucha, Starks remató a Hyan con un Martinete y ponerla de espaldas planas. Buena actuación de Hyan. Starkz buscará el Campeonato Mundial Femenil ROH que ostenta Athena en Supercard Of Honor a través de un Survival Of The Fittest con la monarca, Yuka Sakazaki, Persephone, Trish Adora y Maya World. ♠♠♠1/2

. Tras casi 10 minutos de lucha, Starks remató a Hyan con un Martinete y ponerla de espaldas planas. Buena actuación de Hyan. Starkz buscará el Campeonato Mundial Femenil ROH que ostenta Athena en Supercard Of Honor a través de un Survival Of The Fittest con la monarca, Yuka Sakazaki, Persephone, Trish Adora y Maya World. TORNADO: The Swirl (Blake Christian y Lee Johnson) derrotaron a Adam Priest y Tommy Billington. Revancha del choque que disputaron en la edición de ROH del pasado 8 de enero. El remate conjunto de The Swirl sobre Priest y el consiguiente pin dieron la victoria a la dupla ruda. ♠♠♠1/2 Christian buscará el Campeonato Mundial ROH que ostenta Bandido en Supercard Of Honor.

⇒ Como cantaba Julio Iglesias, la vida sigue igual. Sólo dos puntos sustanciosos de siete presentados. Al menos no tuvimos de nuevo un cartel de una docena de luchas. Espero que en las tres semanas que restan hasta Supercard Of Honor, ROH haga algo más por vender su PPV, porque esta vez el cartel no invita a perdonar tanto una pobre construcción.

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