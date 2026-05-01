El último episodio de Thursday Night iMPACT! del mes de abril se emitió anoche vía AMC, AMC+ (EEUU), Sportsnet 360 (Canadá) y TNA+ (globalmente), grabado los pasados días 14 y 15 desde la Upstate Medical University Arena en Syracuse (New York, EEUU).

Cinco luchas se concretaron: Mustafa Ali puso sobre la mesa el Campeonato Internacional TNA ante el australiano Adam Brooks, Jeff Hardy se midió a Vincent, hubo duelo «Walk With Elijah» entre el susodicho y Frankie Kazarian, Rosemary, Allie y Mara Sadè fueron contra The Diamond Collective (Tessa Blanchard, Victoria Crawford & Mila Moore) y The Home Town Man enfrentó a Mr. Elegance.

Además, fue anunciada la presencia de Leon Slater.

► Resultados TNA iMPACT! (30-04-2026) – Allie vive

Jeff Hardy derrotó a Vincent . Buscaba vendetta Hardy por lo sucedido recientemente con los Righteous y salió muy agresivo, dominando a Vincent en casi todos los compases del choque. Hasta que el ex-ROH tomó ventaja, y entonces Matt Hardy hizo acto de presencia en modo «Broken»: sin que viéramos nada, pues las luces se apagaron, Vincent terminó tumbado y dispuesto para que «Brother Nero» lo rematara con su Swanton y la cuenta de tres. Se suponía, según TNA, que tanto Matt como Dutch estaban vetados de interferir, pero bueno. ♠♠3/4 En las postrimerías, Dutch ayudó a Vincent a volver a vestidores.

. Buscaba vendetta Hardy por lo sucedido recientemente con los Righteous y salió muy agresivo, dominando a Vincent en casi todos los compases del choque. Hasta que el ex-ROH tomó ventaja, y entonces Matt Hardy hizo acto de presencia en modo «Broken»: sin que viéramos nada, pues las luces se apagaron, Vincent terminó tumbado y dispuesto para que «Brother Nero» lo rematara con su Swanton y la cuenta de tres. Se suponía, según TNA, que tanto Matt como Dutch estaban vetados de interferir, pero bueno. En las postrimerías, Dutch ayudó a Vincent a volver a vestidores. Ante el micrófono de Gia Miller, Frankie Kazarian dijo que saldría vencedor de su duelo contra Elijah programado para el estelar. Ambos comenzarían desde «backstage» atados por una correa de guitarra con el objetivo de tocar las cuatro esquinas del ring, cual «strap match» clásico.

Nueva promoción del libro Threads of Triumph de McKenzie Mitchell.

CAMPEONATO INTERNACIONAL TNA: Mustafa Ali (c) derrotó a Adam Brooks para retener el título . Se agradece la inclusión de Brooks, pero esto supo a poco, pues aunque los protagonistas se emplearon a fondo, la lucha apenas superó los cinco minutos. Brooks se sacó un combo Powerbomb + Ushi- Goroshi que dejó la cuenta en 2, Ali se repuso y con su 450, endosó el pin sobre el australiano. ♠♠3/4 Concluida la defensa, Carlos Silva entregó el Campeonato Internacional a Ali.

. Se agradece la inclusión de Brooks, pero esto supo a poco, pues aunque los protagonistas se emplearon a fondo, la lucha apenas superó los cinco minutos. Brooks se sacó un combo Powerbomb + Ushi- Goroshi que dejó la cuenta en 2, Ali se repuso y con su 450, endosó el pin sobre el australiano. Concluida la defensa, Carlos Silva entregó el Campeonato Internacional a Ali. En promo desde ignoto lugar, Eric Young retó a EC3 a un duelo sin descalificación.

Nuevo anuncio de Slammiversary 2026, que tendrá lugar el 28 de junio.

Rosemary, Allie y Mara Sadè derrotaron a The Diamond Collective (Tessa Blanchard, Victoria Crawford y Mila Moore) . Primer combate de Allie bajo los focos de TNA en siete años, así que no podía ser otra quien ejecutara el pin. Moore, por su parte, era la menos notoria de las implicadas. El puzle se encajaba solo. Y terminó de encajar con el Codebreaker de la «resucitada». Otro combate que no alcanzó los 10 minutos. No deja de resultarme curioso el «bookeo» de Blanchard desde que volviera a TNA, aunque en mano a mano únicamente perdiera contra Indi Hartwell en Slammiversary 2025. ♠♠♠

. Primer combate de Allie bajo los focos de TNA en siete años, así que no podía ser otra quien ejecutara el pin. Moore, por su parte, era la menos notoria de las implicadas. El puzle se encajaba solo. Y terminó de encajar con el Codebreaker de la «resucitada». Otro combate que no alcanzó los 10 minutos. No deja de resultarme curioso el «bookeo» de Blanchard desde que volviera a TNA, aunque en mano a mano únicamente perdiera contra Indi Hartwell en Slammiversary 2025. Reporte semanal de lesionados: Trey Miguel continúa de baja.

Ya sin suspensión, Santino Marella hizo varios anuncios para el siguiente episodio de iMPACT!: Moose y Leon Slater vs. Eddie Edwards y Cedric Alexander, Bear Bronson y Brian Myers (c) vs. Nic Nemeth y KC Navarro por el Campeonato Mundial de Parejas TNA y Arianna Grace (c) vs. Léi Yǐng Lee por el Campeonato Mundial Knockouts TNA (con Xia Brookside vetada de «ringside»). Además, desveló que Indi Hartwell tampoco estaba ya suspendida.

En la arena, Indi Hartwell salió a escena, micro en mano, criticó las decisiones de Daria Rae y avisó de que tenía asuntos pendientes con Arianna Grace.

Entre bastidores, Mike Santana, sentado, que se está más cómodo, comentaba lo bueno que fue su combate contra Rich Swann la semana pasada hasta que Nic Nemeth lo interrumpió para señalarle que aún no había canjeado su oportunidad obtenida en el último Call Your Shot.

TNA nos recordó el regreso de Lockdown para el 23 de agosto, desde Chicago (Illinois, EEUU).

Daria Rae, en su ¿oficina?, quiso recordarle a Indi Hartwell que su contrato estaba cerca de concluir.

Mr. Elegance (con The Elegance Brand) derrotó a The Home Town Man . Una de las razones por las que el anterior iMPACT! se hizo disfrutable fue por la ausencia en su cartel de The Elegance Brand. Era mucho pedir que la facción se quedase fuera dos semanas consecutivas. Seis minutos de comedieta, que tuvo su clímax cuando Cody Deaner enmascarado, tras un intento de distracción erótico-festiva de Ash By Elegance, se comió… el remate de Mr. Elegance (denominado Excusez-Moi!), no sean mal pensados. ♠1/2

. Una de las razones por las que el anterior iMPACT! se hizo disfrutable fue por la ausencia en su cartel de The Elegance Brand. Era mucho pedir que la facción se quedase fuera dos semanas consecutivas. Seis minutos de comedieta, que tuvo su clímax cuando Cody Deaner enmascarado, tras un intento de distracción erótico-festiva de Ash By Elegance, se comió… el remate de Mr. Elegance (denominado Excusez-Moi!), no sean mal pensados. Allie, junto con Rosemary y Mara Sadè, se confesó entusiasmada de volver a luchar. Todas acabaron bailando y tal.

Ante el micrófono de Gia Miller, en un bar, Léi Yǐng Lee expuso que no quería una revancha contra Arianna Grace, pues se encontraba decaída por la traición de Xia Brookside y con ganas de volver a China. Tommy Dreamer, que es muy de bares el zorro, se presentó allí y con un par de palabritas de primero de «coaching» emocional convenció a Lee de que continuara en TNA. Bares, qué lugares.

Leon Slater, sobre el ring, dejó el mejor anuncio de la noche: el 14 de mayo, durante el próximo iMPACT! en directo, defenderá el Campeonato de la División X ante Cedric Alexander bajo lucha al mejor de tres caídas. Si vence, se convertirá en el monarca de la División X más longevo de la historia. Alexander asomó la cabeza despistando a Slater para que este fuese asaltado por The System. Pero Moose, que no tenía nada que hacer, ayudó a Slater y estuvo a punto de defenestrar a Alisha Edwards. Su esposo la salvó y The System puso pies en polvorosa.

Ryan Nemeth, sentado entre bastidores, junto a AJ Francis, confesó sentirse olvidado por su hermano y celoso hacia KC Navarro. Francis le espetó que él se encargaría de Navarro.

TNA confirmó que EC3 se medirá a Eric Young el próximo jueves (ya grabado) en una lucha sin DQ.

WALK WITH ELIJAH MATCH: Elijah derrotó a Frankie Kazarian. Entretenido estelar, sobre todo durante sus primeros compases, con ambos dirigiéndose hacia el ring y «brawleando» por varios puntos de la arena; Kaz fue puesto en una carretilla elevadora y lanzado contra una pila de cajas de cartón. Ya dentro del cuadrilátero, la correa que los unía terminó rompiéndose y tras un guitarrazo en la cabeza, Elijah pudo tocar las cuatro esquinas. Estaría bien que el «Walk With Elijah Match» se convirtiera en una estipulación característica de su aludido. ♠♠♠1/4

⇒ No fue un capítulo tan mediocre como otros vistos durante los últimos meses, ni tan bueno como el visto el pasado jueves. Se confirma pues que aquel supuso una anomalía primaveral, pero al menos, TNA logró mantener cierta dignidad esta semana. Con todo, la dosis de The Elegance Brand y el decepcionante Mustafa Ali vs. Adam Brooks pesaron en mi análisis, destilando de nuevo la sensación de que el componente «in-ring» del producto casi nunca alcanza todo su potencial.

♠♠3/4