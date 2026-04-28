Lo bueno y lo malo de WWE RAW 27 de abril 2026

WWE RAW 27 DE ABRIL DE 2026.— WWE celebró el 27 de abril de 2026 una nueva edición de RAW, y vamos rumbo a Backlash 2026. El evento estelar fue un segmento entre Roman Reigns y Jacob Fatu.

WWE RAW (27 de abril de 2026): lo bueno y lo malo

LO PEOR de WWE RAW

► 2 – Ausencia de CM Punk

CM Punk estaba anunciado, su dirección post-WrestleMania debería empezar a tomar forma esta noche, pero no apareció. Anunciar a una de tus figuras más grandes para luego no entregarla es una de las formas más clásicas de defraudar expectativas

► 1 – Oba Femi vs. Grayson Waller

La lucha recibió media estrella, con un 1.0 tanto en calidad como en narrativa. Un squash que ni siquiera sirvió para presentar al personaje ante un público nuevo, pues el reto abierto que proclamó después se pudo hacer sin necesidad del combate.

LO FEO de WWE RAW

► 1 – Debut de Joe Hendry desaprovechado

Joe Hendry es uno de los personajes con más conexión natural con el público, y su gran debut se resumió en un concierto que derivó en una pelea con Logan Paul y Austin Theory, resuelta con la llegada de los Street Profits. Quienes no conozcan a Hendry de NXT o de TNA, lo considerarán un nuevo Elias.

LO MEJOR de WWE RAW

► 2- Segmento de Roman Reigns y Jacob Fatu

Fatu confrontó a Reigns revelando que estuvo doce años sin saber si iba a tener para comer al otro día, mientras Reigns estaba cómodamente con su Bloodline, y que nadie de la familia lo llamó. Reigns le negó inicialmente la lucha, argumentando: «No te la mereces, no te la has ganado. Permitir que luches contra mí es nepotismo». La intensidad derivó en violencia física.

► 1- Promo de Seth Rollins y Bron Breakker

El intercambio verbal entre ambos tuvo buenos momentos, con Breakker diciéndole a Rollins que “es el mejor en ser el número dos” y Rollins rematando con un golpe bajo: le dijo a Breakker que ni siquiera es el número dos en su propia familia.

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