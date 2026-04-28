Marigold: Resultados «Spring Victory Series 2026» Aono retiene, Yamaoka se corona

Marigold se presentó en el Tokyo Korakuen Hall con su función «Spring Victory Series 2026» donde de disputaron dos campeonatos.

► «Spring Victory Series 2026»

Chika Goto y Kouki Amarei sostuvieron una intensa batalla, que se prolongó a los quinde minutos de tiempo límite y se decretó un empate. Ambas acordaron continuar luchado hasta que hubiera una ganadora, que resultó ser Chika Goto. Al final, ambas carodaron revivir a su equipo «tWin toWer» y lanzaron su reto por el Campeonato Twin Star Marigold para el 23 de mayo.

En el turno semifinal, Seri Yamaoka se proclamó poseedora del Campeonato Femenino BEW, doblegando a la inglesa Angel Hayze. Este es el primer título individual para Yamaoka. Tras celebrar el triunfo, designó a Senka Akatsuki como su primera retadora. El combate será el 23 de mayo.

En el turno estelar, Miku Aono concretó la tercera defensa del Campeonato Mundial Marigold respondiendo al desafío que hizo Utami Hayashishita. El combate fue muy duro, pero Aono mostró su categoría. Sorpresivamente, tras el evento principal, Utami Hayashishita anunció su salida de Marigold; su último combate tendrá lugar el 23 de mayo. Tras celebrar su victoria, Aono fue desafiada por Maddy Morgan. Ambas se enfrentarán el 16 de mayo en el Korakuen Hall.

Los resultados completos son:

Marigold «MARIGOLD SPRING VICTORY SERIES 2026», 25.04.2026

Tokyo Korakuen Hall

756 Espectadores

1. Nagisa Tachibana venció a The Lady AI (8:53) con un Triangle Jump Crossbody.

2. 3 Way Match: Maddy Morgan venció a Nao Ishikawa y CHIAKI (6:39) con un Double Moonsault Press.

3. Nagisa Nozaki, Misa Matsui y Rea Seto vencieron a Megaton, Komomo Minami y Hummingbird (8:46) con un Reverse Wing Hold de Seto sobre Hummingbird.

4. Mai Sakurai, Natsumi Showzuki y Shinno vencieron a Syoko Koshino, Yuuka Yamazaki y Momoka Hanazono (12:48) con un Backdrop Suplex de Sakurai sobre Yamazaki.

5. Chika Goto vs. Kouki Amarei – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (15:00).

5a. Chika Goto venció a Kouki Amarei (3:18) con la I Am Gochika.

6. BEW Women’s Title: Seri Yamaoka venció a Angel Hayze (c) (11:41) con un German Suplex -> Aoki Clutch – Conquistando el título.

7. Marigold World Title: Miku Aono (c) venció a Utami Hayashishita (23:44) con la Red Sensation defendiendo el título