Oficial: Roman Reigns vs. Jacob Fatu por el Campeonato WWE en Backlash

La más reciente edición de Raw presentada por WWE cerró con la respuesta de Roman Reigns al reto de Jacob Fatu. Aunque en un inicio la respuesta fue negativa, una paliza de su primo lo hizo cambiar de opinión.

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Roman Reigns empezó dándose flores él mismo y pidió a Laredo, Texas, que lo reconocieran, y los fans así lo hicieron.

«Jacob Fatu, tuviste toda la semana para pensar y reflexionar. Espero hayas tomado la mejor decisión para todos, para la familia y para no dividir a la familia», le dijo Roman Reigns.

«No necesito nada más que ese título. Necesito el Campeonato WWE. Es mi decisión y punto», respondió Jacob Fatu.

«Solo Sikoa fue el único que me llamó y me dio una oportunidad para llegar a WWE», dijo Jacob Fatu, pero Roman Reigns le dijo: «Estás confundido, o eres más idiota de lo que creo».

«Solo Sikoa, lo máximo que puede ordenar en WWE es un par de cafés. Mira a tu alrededor. ¿Quién domina y manda en este lugar? ¡OTC es el que manda en WWE!«, dijo Roman Reigns.

«Yo fui el que nunca te olvidó y el que hizo que te firmara WWE, pero estás confundido. El que te permita luchar ante mí es nepotismo… ¡No puedo hacerlo!«, dijo Roman Reigns.

Pero, de la nada, Jacob Fatu lo puso en un Mandible Claw, en una garra en la boca, pero Reigns se defendió con un microfonazo en la cabeza.

Sin embargo, Jacob Fatu le hizo de nuevo la garra a la cara a Roman Reigns y le pegó cabezazos y dijo: «¡Voy a quitarte todo!»

Roman Reigns quedó lastimado y enojado, pero tomó el micrófono: «¡Jacob! ¡Jacob! ¿Me quieres en Backlash? ¡Te veo en Backlash!«