Lo bueno y lo malo de WWE NXT 28 de abril 2026

WWE NXT 28 DE ABRIL DE 2026.— WWE celebró el 28 de abril de 2026 una nueva edición de NXT, y vamos rumbo a Backlash 2026. El evento estelar fue un combate entre Ricky Saints y Shiloh Hill.

WWE NXT (28 de abril de 2026): lo bueno y lo malo

LO PEOR de WWE NXT

► 2 – Lucha de relevos fue un caos sin forma

El propio artículo califica como lo peor del combate que fue demasiado caótico y confuso, con apenas estrella y media de calificación y un 3.0 en narrativa. Para colmo, Dorian Van Dux fue golpeado por BirthRight antes del combate y su lugar tuvo que ser tomado de emergencia por Sean Legacy, lo que arrancó la lucha con una lógica ya forzada.

► 1 – Ricky Saints vs. Shiloh Hill

La lucha fue desangelada a más no poder. Aunque trataron de mantener el tono violento, Saints no parecía tomarse en serio la rivalidad, pues claramente va de salida de NXT. Si bien es una victoria importante para Hill, fue anticuada y sin tensión.

LO MEJOR de WWE NXT

► 2- Llegada de Evil

EVIL se presentó ante Tony D’Angelo revelando que él le envió el regalo misterioso la semana pasada. Una aparición bien montada que abre posibilidades interesantes para el Campeonato NXT y le inyecta sangre nueva a la cada vez más pobre marca plateada de WWE.

► 1- Wren Sinclair vs. Kelani Jordan

La historia fue que Sinclair se lastimó la pierna durante la lucha y eso determinó el resultado, ya que no pudo sostener el puente del Cattle Mutilation debido a la lesión. Cuando una lucha construye su narrativa a partir de lo que ocurre dentro del ring, sin necesitar interferencias ni trampas, es señal de buen trabajo de ambas partes.

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