WWE NXT 5 DE MAYO 2026 .— La Campeona NXT, Lola Vice, lleva semanas en rivalidad con Izzi Dame, quien busca una oportunidad por el título. Dame ha utilizado a The Culling como instrumento de presión psicológica, aprovechando la superioridad numérica. La semana pasada fue diferente: Vice salió al ring, Shawn Spears apareció en pantalla para distraerla, momento que aprovecharon Dame y Niko Vance para aparecer, estando a punto de atacar a Vice. Lo que no contaban es que Mr. Iguana saliera de debajo del ring, despejando el cuadrilátero. Vice e Iguana actualmente son los Campeones de Parejas Mixtas AAA, y aunque esta noche no estarán en juego los cinturones, buscarán ajustar cuentas con Dame y Vance. La acción de NXT se emite desde el Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida.

Kali Armstrong llegó a NXT hace poco desde el circuito EVOLVE, donde fue campeona, y ha anunciado su intención de enfrentar a toda la división femenil. Jaida Parker será su primera prueba. El debut de Lizzy Rain la semana pasada demostró que NXT está en modo de incorporaciones activas. Armstrong es la segunda pieza de esa misma política.

En mano a mano, Jasper Troy enfrentará a Jackson Drake. La semana pasada, Troy confrontó a Drake en backstage. Drake es parte de The Vanity Project, así que esta guerra que ha desatado podría ser más caótica de lo normal.

La semana pasada fue una tormenta de debuts en NXT. EVIL hizo su debut sorpresa, apareciendo en el segmento de Tony D’Angelo antes de que Tavion Heights lo atacara. Inmediatamente después, Will Kroos corrió al ring y le conectó un moonsault, dejando al campeón NXT tendido. Tristan Angels y Kam Hendrix interrumpieron la celebración de Myles Borne tras retener el Campeonato Norteamericano, con Hendrix atacando al campeón por la espalda desde la multitud. Tate Wilder apareció para salvar a Sean Legacy y EK Prosper de una emboscada de BirthRight tras su derrota ante Lexis King y Uriah Connors.

Ninguno de ellos está anunciado formalmente para esta semana, pero con toda esa energía suelta en el aire, sería extraño que NXT no encontrara la forma de darles seguimiento.

WWE NXT 5 de mayo 2026

La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro

WWE NXT 5 de mayo 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Lola Vice y Mr. Iguana vs. Izzi Dame y Niko Vance ►1- Jaida Parker vs. Kali Armstrong La noche empezó con una contienda entre dos interesantes luchadoras afromaericanas, quienes, aunque inicialmente tuvieron algo de inconvenientes e hicieron cosas que parecían muy sencillas, se vieron ellas con premura, pues salvaron el combate... Armstrong atacó a Jaida con un azotón contra la lona; luego, hubo un intercambio de llaves y contrallaves que realmente lució muy débil; ni eran llaves ni mucho menos contrallaves, eran más como marcaciones, toqueteos, amarres que rápidamente se soltaban... Parker le dio una patadota al pecho a Kali, quien reaccionó con tremendo lazo al cuello... Durante comerciales, hubo un buen intercambio de puñetazos y Armstrong sacó algo de ventaja con un torniquete y jalones al brazo derecho de Parker... Parker reaccionó azotando de cara contra el esquinero a su rival, dándole puñetazos en la espalda y haciéndole una rodada a espaldas... Kali luego voló desde la tercera y le cayó con plancha a Jaida... pero lanzó unos puñetazos peores que los de Shane McMahon, aunque a Shane se le pasa. Tras esto, Parker azotó el abdomen de Kali mientras la tenía colgando entre las sogas en el esquinero y le cayó encima con su trasero para lastimarla... Kali reaccionó con patadota, y luego, de manera sorpresiva, Kali Armstrong logró vencer a Jaida Parker con una súper tacleada de hombro. El Final Súper tacleada de hombrode Kali Armstrong para Jaida Parker. Valoración 5.6 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Pues aunque inició mal, no fue una mala lucha, se salvó, aceptable para ver, pero...

Contras ¿En serio? ¿Una súper tacleada de hombro como remate final de Kali Armstrong?

Los

► EVIL, gran luchador japonés de NJPW, ahora será conocido como NARAKU y debutará la próxima semana. NARAKU hizo una viñeta pregrabada en donde habló acerca de su debut en NXT, y amenazó a Tony D’Angelo: «¡Algún día lucharemos tú y yo por el Campeonato NXT! ¡Está escrito en el Sol Naciente!»