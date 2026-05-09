WWE BACKLASH 2026 .— Jacob Fatu ha sido la fuerza más incontrolable de la dinastía samoana. Es por ello que, por años, Roman Reigns se negó a llevarlo a WWE para The Bloodline. Fue hasta 2024, cuando Solo Sikoa tomó el control de la facción, que decidió incorporar a Fatu. Sin embargo, Sikoa no pudo controlar a Fatu, quien finalmente lo traicionó en Money in the Bank 2025. Meses después, Roman Reigns ganó el Royal Rumble y conquistó el Campeonato Mundial de Peso Completo en WrestleMania 42. La noche siguiente en Raw, Fatu confrontó a Reigns y declaró que quería todo lo que él tenía, incluyendo el título. Reigns inicialmente lo rechazó, a base de golpes Fatu hizo que aceptara el desafío. ¿Podrá Reigns sobrevivir a la fuerza descontrolada de Jacob Fatu y mantenerse en la cima? La acción de WWE se emite desde la Benchmark International Arena, en Tampa, Florida.

El cartel de WWE Backlash 2026 es:

WWE Backlash 2026

La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro

Lucha Predicción Prob. Análisis Campeonato Mundial de Peso CompletoRoman Reigns (c) vs. Jacob Fatu ROMAN REIGNS 75% Reigns lleva menos de un mes como campeón y WWE raramente corta un reinado tan pronto. Pero Fatu es un retador creíb y el Tongan Death Grip ya lo derribó una vez en Raw. Seth Rollins vs. Bron Breakker (c/ Paul Heyman) SETH ROLLINS 60% Rollins lleva meses esperando esta revancha desde que The Vision lo expulsó. Breakker tiene a Heyman, tiene el físico y tiene la mala leche. Pero la narrativa del tour de venganza de Rollins necesita al menos una victoria para tener sentido. Rollins gana, aunque no limpio. Campeonato de los Estados UnidosTrick Williams (c) vs. Sami Zayn TRICK WILLIAMS 70% Williams ganó el título en WrestleMania y Zayn se lo ganó con las patadas al Gingerbread Man y al DJ Yachty. La historia es divertida, la revancha estaba cantada. Trick retiene porque su reinado acaba de empezar, pero Zayn puede tener una tercera lucha. IYO SKY vs. Asuka IYO SKY 55% Asuka traicionó a Sky en septiembre y llevan meses acumulando tensión. La predecible como cierre de historia es Sky. Pero Asuka tiene el tipo de actuaciones en PPV que hacen dudar de cualquier predicción. La más difícil de la noche. Danhausen y ????? vs. The Miz y Kit Wilson DANHAUSEN Y ????? 98% La incógnita del compañero misterioso es el momento más esperado del show. La especulación apunta a CM Punk, amigo real de Danhausen, lo que convertiría el pop más grande de la noche en el inicio de la historia de Punk en SmackDown. Danhausen gana, el nombre del compañero lo decide todo.

WWE Backlash 2026.