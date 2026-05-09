WWE BACKLASH 2026 .— Jacob Fatu ha sido la fuerza más incontrolable de la dinastía samoana. Es por ello que, por años, Roman Reigns se negó a llevarlo a WWE para The Bloodline. Fue hasta 2024, cuando Solo Sikoa tomó el control de la facción, que decidió incorporar a Fatu. Sin embargo, Sikoa no pudo controlar a Fatu, quien finalmente lo traicionó en Money in the Bank 2025. Meses después, Roman Reigns ganó el Royal Rumble y conquistó el Campeonato Mundial de Peso Completo en WrestleMania 42. La noche siguiente en Raw, Fatu confrontó a Reigns y declaró que quería todo lo que él tenía, incluyendo el título. Reigns inicialmente lo rechazó, a base de golpes Fatu hizo que aceptara el desafío. ¿Podrá Reigns sobrevivir a la fuerza descontrolada de Jacob Fatu y mantenerse en la cima? La acción de WWE se emite desde la Benchmark International Arena, en Tampa, Florida.
- LUCHA LIBRE AAA 2 de mayo 2026 | Hijo del Vikingo vs. Mini Vikingo.
- WWE RAW 4 de mayo 2026 | Penta y Je’Von Evans vs. Rusev y Ethan Page.
- WWE NXT 5 de mayo 2026 | Lola Vice y Mr. Iguana vs. Izzi Dame y Niko Vance.
- WWE SMACKDOWN 8 de mayo 2026 | Tiffany Stratton vs, Kiana James.
El cartel de WWE Backlash 2026 es:
- CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO: Roman Reigns (c) vs. Jacob Fatu.
- Seth Rollins vs. Bron Breakker (con Paul Heyman).
- CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS: Trick Williams (c) vs. Sami Zayn.
- Iyo Sky vs. Asuka.
- Danhausen y ????? vs. The Miz y Kit Wilson.
WWE Backlash 2026
La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro
WWE Backlash 2026.