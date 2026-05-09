WWE SMACKDOWN presentó este 8 de mayo de 2026 el último episodio previo a Backlash 2026. Este es el análisis de lo mejor y lo peor del show.

Lo bueno y lo malo de WWE SMACKDOWN 8 de mayo 2026

LO PEOR de WWE SMACKDOWN

► 2 – Interferencias

El episodio se sintió pesado, rutinario y carente de la emoción necesaria para un evento previo a un evento premium. La principal queja es la excesiva cantidad de interferencias externas, presentes en tres de los cinco combates de la noche, las cuales ni siquiera aportaron para Backlash.

► 1 – Ricky Saints pasa a la irrelevancia

Tras un buen debut la semana pasada donde confrontó al Campeón Indisputable WWE Cody Rhodes, el manejo de Ricky Saints esta semana fue una decepción total. Fue programado en un combate aburrido y olvidable contra Matt Cardona, sintiéndose como un freno gigantesco para su impulso inicial. En lugar de estancarlo en este tipo de luchas anticlimáticas, el ex Campeón NXT debió enfrentar a rivales de mayor peso como Carmelo Hayes o Ilja Dragunov (ambos ausentes de la programación), o insertarse directamente en la escena del Campeonato de los Estados Unidos para mantener su relevancia.

LO MEJOR de WWE SMACKDOWN

► 2- El favor de Paul Heyman

Es destable el hecho de que WWE haya mantenido la continuidad de esta historia, incluso cuando el retiro de Brock Lesnar parecía haber arruinado los planes originales. En lugar de desechar la historia, la empresa hizo que Gunther cobrara su favor logrando que Heyman le consiguiera un contrato para enfrentar a Cody Rhodes en Clash in Italy. No es la mejor de las construcciones, pero últimamente WWE carece de esto.

► 1- Jacob Fatu y The Bloodline

El segmento inicial con Jacob Fatu confrontando a The Usos fue el punto más alto del programa. Ante la ausencia de Roman Reigns, Jimmy y Jey intentaron disuadir a su primo de retar al «Jefe Tribal», pero Fatu se mantuvo firme y les advirtió por primera vez que no dudará en aplastarlos si interfieren en el combate. Esta interacción no solo hizo lucir a Fatu como una amenaza sumamente creíble, sino que construyó una excelente anticipación y tensión para el enfrentamiento titular en Backlash.

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