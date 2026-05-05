Lo bueno y lo malo de WWE RAW 4 de mayo 2026

WWE RAW 4 DE MAYO DE 2026.— WWE celebró el 4 de mayo de 2026 una nueva edición de RAW, y vamos rumbo a Backlash 2026. El evento estelar fue un segmento de firma de contrato entre Roman Reigns y Jacob Fatu.

WWE RAW (4 de mayo de 2026): lo bueno y lo malo

LO PEOR de WWE RAW

► 2 – Finn Balor vs. JD McDonagh

La revancha entre JD McDonagh y Finn Balor resultó ser innecesaria y frustrante, sintiéndose como algo que absolutamente nadie pidió. Aunque la calidad luchística fue buena, el final del combate arruinó toda la experiencia debido a la predecible y absurda interferencia de Liv Morgan y Roxanne Perez, y se centró más en la posible traición de esta última.

► 1 – Sin luchas de mujeres

La total ausencia de combates femeninos en un episodio de más de dos horas de «Raw» en pleno 2026 es visto como una ofensa inaceptable. Aunque las mujeres tuvieron cierta participación en promos y segmentos (como las integrantes de The Judgment Day o el careo entre Asuka e Iyo Sky), la falta de acción en el ring es injustificable, considernado el talento que se tiene a disposición.

LO MEJOR de WWE RAW

► 2- Firma de contrato de Roman Reigns y Jacob Fatu

La firma de contrato entre Roman Reigns y Jacob Fatu superó todas las expectativas gracias a unas promos intensas que mezclaron magistralmente las dinámicas familiares de la vida real con la historia en televisión. Reigns lució excelente intentando manipular psicológicamente a su primo, pero Fatu respondió con igual intensidad, prometiendo exprimir a la empresa para mantener a su familia. El segmento culminó de gran manera con el altercado entre ambos.

► 1- Je’Von Evans y Penta vs. Rusev y Ethan Page

El enfrentamiento entre la dupla de Ethan Page y Rusev contra Je’Von Evans y Penta resultó ser una grata sorpresa, capturando por completo la atención del espectador de principio a fin. La acción fue vertiginosa, llena de movimientos aéreos y con un ritmo excelente que mejoraba a cada minuto gracias al talento de los cuatro involucrados. La victoria de Page al cubrir a Penta, facilitada por las trampas de Rusev, fue una decisión creativa acertada que posiciona a Page como un retador legítimo y sumamente creíble al Campeonato Intercontinental.

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