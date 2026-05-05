En medio de reportes sobre recortes salariales solicitados a varios luchadores de WWE —incluyendo uno de hasta el 50% aceptado por una figura de nivel estelar—, el analista de negocios de la lucha libre Brandon Thurston publicó este martes un análisis que ha generado fuerte polémica.

Según datos extraídos de las declaraciones presentadas por TKO Group Holdings ante la SEC, varios altos ejecutivos de la compañía matriz de WWE y UFC recibieron incrementos salariales extraordinarios entre 2024 y 2025:

Ari Emanuel (CEO y presidente de TKO): de 18 millones de dólares en 2024 a 67 millones de dólares en 2025 → +272%.

(CEO y presidente de TKO): de 18 millones de dólares en 2024 a 67 millones de dólares en 2025 → +272%. Mark Shapiro (presidente y COO de TKO): de 32 millones a 43 millones → +33%.

(presidente y COO de TKO): de 32 millones a 43 millones → +33%. Nick Khan (presidente de WWE): de 6 millones a 24 millones → +304%.

(presidente de WWE): de 6 millones a 24 millones → +304%. Andrew Schlemmer (CFO de TKO): de 8 millones a 23 millones → +198%.

Estos montos, aprobados por el comité de compensación del consejo de TKO, incluyen salario base, bonos, acciones y otros beneficios. Thurston acompañó su publicación con un gráfico claro que compara los pagos año tras año y con capturas de pantalla de los documentos oficiales de la SEC.

Amid reports some WWE talent were asked to take pay cuts by as much as 50%, how are some top TKO & WWE executives compensated YOY (determined by TKO Board comp committee)? 2025 vs. 2024: Ari Emanuel: +272%, $18M➡️$67M

Mark Shapiro: +33%, $32M➡️$43M

Nick Khan: +304%, $6M➡️$24M pic.twitter.com/5GQR61d6Oc — Brandon Thurston (@BrandonThurston) May 5, 2026

Así las cosas, mientras los ejecutivos ven sus compensaciones multiplicarse, TKO ha estado pidiendo a varios de sus luchadores renegociar contratos a la baja.

►Contexto financiero de TKO

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Desde la fusión que creó TKO en septiembre de 2023, las acciones de la compañía han subido un 86%. WWE sigue generando récords de ingresos gracias a sus eventos en vivo, derechos de televisión y mercancía, pero los recortes parecen apuntar a optimizar costos en el lado del talento.

Las reacciones no se hicieron esperar: muchos fans y analistas calificaron la situación de «deplorable codicia corporativa». Otros recordaron que, aunque los ejecutivos son los que cierran los grandes contratos de televisión y patrocinios, el producto depende de los luchadores que arriesgan su cuerpo cada semana.

► ¿Qué significa esto para el futuro de WWE?

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Algunos analistas ya especulan con posibles liberaciones adicionales o incluso con luchadores que opten por explorar otras opciones (como AEW, NJPW o el circuito independiente, que vive un boom).

Mientras tanto, TKO sigue apostando fuerte por celebridades en storylines y por maximizar ingresos fuera del ring. La pregunta que queda flotando —y que Thurston planteó directamente— es, ¿cómo se justifica pedir sacrificios al talento cuando los máximos directivos se reparten aumentos de tres y cuatro dígitos porcentuales?

Los documentos oficiales están disponibles en la página de la SEC para quien quiera verificar los números. La realidad es que, en la era post-Vince McMahon, WWE es un negocio corporativo más.