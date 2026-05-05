Jacob Fatu deja en la lona a Roman Reigns rumbo a Backlash

La rivalidad entre Roman Reigns y Jacob Fatu alcanzó su máximo nivel durante la firma de contrato que selló su combate titular en BackLash, donde las cosas no salieron nada bien para el Jefe Tribal.

Con Adam Pearce como moderador, ambos luchadores coincidieron en el ring para hacer oficial el enfrentamiento, aunque rápidamente quedó claro que el respeto estaba lejos de existir.

Roman Reigns exige reconocimiento

Desde el inicio, Roman Reigns dejó clara su postura, exigiendo el reconocimiento del público y recordando su legado dentro de WWE.

El campeón aseguró que su trayectoria y dominio lo colocan por encima de cualquiera, incluyendo a su propio familiar, destacando que él fue quien abrió el camino para talentos como Solo Sikoa y, en consecuencia, para el propio Fatu.

Además, recalcó que existe una jerarquía que debe respetarse, algo que, a su juicio, Jacob ha ignorado.

► Jacob Fatu responde y deja clara su ambición

Por su parte, Jacob Fatu no dudó en confrontar a Reigns, asegurando que está dispuesto a hacer lo necesario para quedarse con el campeonato.

“Estoy entre la espada y la pared… voy a quitarte ese título y todo lo que viene con él”, fue el mensaje directo del retador, quien dejó claro que su prioridad es su familia, incluso si eso implica enfrentarse a Roman.

► La violencia estalla entre Jacob Fatu y Roman Reigns

Tras el intercambio verbal, Roman Reigns firmó el contrato, pero la situación se salió de control cuando ambos pasaron al plano físico.

Jacob Fatu atacó al campeón y lo lanzó contra la mesa, desatando el caos en el ring mientras oficiales intentaban intervenir.

Finalmente, Fatu firmó el contrato tras imponerse físicamente, dejando a Reigns tendido y evidenciando que está listo para todo con tal de convertirse en campeón.