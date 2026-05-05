De cara a Noche de los Grandes, donde se enfrentarán en una lucha de máscara contra máscara, El Grande Americano y Original El Grande Americano se vieron las caras en un combate de tríos que elevó la tensión entre ambos bandos.

El equipo de El Grande Americano estuvo conformado por Bravo y Rayo Americano, mientras que su rival hizo equipo con Los Americanos Hermanos: Julio y Bruto Americano.

La lucha comenzó de forma explosiva, con ambos equipos atacándose desde el primer momento. Original El Grande Americano y sus aliados tomaron la delantera al expulsar a sus rivales del ring.

El combate se desarrolló con constantes relevos y dominio alternado, destacando la ofensiva de Julio Americano, quien repartió suplex a sus oponentes para mantener a su equipo en control durante varios momentos.

Sin embargo, El Grande Americano y sus compañeros respondieron con castigos en conjunto, aislando a Julio y evitando que llegara a su esquina para recibir el relevo.

La intensidad aumentó cuando Original El Grande Americano ingresó nuevamente, enfrentándose directamente con su rival y mostrando superioridad momentánea incluso ante múltiples oponentes.

► Momentos claves

En el desenlace, tras una serie de ataques combinados que neutralizaron a El Grande Americano, Original El Grande Americano conectó un diving headbutt sobre Bravo Americano para conseguir la cuenta de tres y asegurar la victoria.

► ¿Qué pasará ahora?

El triunfo le da impulso a Original El Grande Americano rumbo a Noche de Grandes, donde se jugará la máscara ante su rival. Y ahora, con aliados, parece que las cosas serán más complicadas para el favorito de la afición mexicana.