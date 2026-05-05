NOAH: Resultados «Spring Mayhem Ryogoku 2026» Cae Yoshiki Inamura

Pro Wrestling NOAH llegó al Tokyo Ryogoku Kokugikan con su magno evento «Spring Mayhem Ryogoku 2026«.

► «Spring Mayhem Ryogoku 2026»

Yuki Iino de DDT se unió a Passionate RATEL’S (Manabu Soya y Saxon Huxley) para participar en el evento de NOAH, ganando una lucha en triple amenaza a otros dos equipos.

En una caótica batalla sin descalificación, Jun Masaoka sufrió lo estragos ya que BUSHI logró una victoria por la revancha con un niebla venenosa sin máscara. Esta fue la única lucha que LIJ ganó al Team 2000X.

Marufuji y Kenoh cazaron a los Good Brothers frente a Shinjiro Ohtani. Marufuji exigió la participación de GB en el torneo de Parejas.

OZAWA derrota a Tetsuya Naito en un recio combate individual, pero se indignó antes de la lucha alegando que este era el choque estelar. Team 2000X ganó dos de los tres duelos pactados ante LIJ.

En la semifinal, el mexicano Dragon Bane, derrotó al Campeón de Peso Junior GHC, AMAKUSA, tras una reñida batalla. Con esta victoria, Bane logró la hazaña de ostentar dos títulos: el Campeonato de Peso Jr. GHC y el Campeonato de Parejas Parejas de Peso Jr. GHC.

El evento principal fue la lucha por el Campeonato de Peso Completo GHC, en la que el campeón Yoshiki Inamura expuso su título por séptima vez contra Shane Haste del White Raven Squad (WRS), quien alguna vez se entrenó en NOAH. Haste, quien regresó a NOAH por primera vez en aproximadamente 10 años y recientemente se unió al equipo de KENTA, logró de inmediato una hazaña importante. El gran combate contra Inamura, quien había defendido con éxito su título seis veces, fue una batalla reñida donde ninguno de los dos se rindió. Este es el primer cinturón individual que Haste conquista en 17 años. Tras su victoria, Haste se dirigió al público cuando KENTA y el resto del White Raven Squad entraron al ring. Haste no perdió el tiempo y reveló que quería defender su recién ganado título contra KENTA.

Los resultados completos son:

NOAH «SPRING MAYHEM RYOGOKU 2026», 02.05.2026

Tokyo Ryogoku Kokugikan

4,539 Espectadores

0. Atsushi Kotoge, Hi69 y Hajime Ohara vencieron a Yuto Koyanagi, Hiroto Tsuruya y Midori Takahashi (6:34) con un Texas Clover Hold de Kotoge sobre Takahashi.

0. Eita venció a Katsumi Inahata (3:45) con la Imperial Uno.

1. KENTA, Tetsuya Endo y HAYATA vencieron a Mohammed Yone, Kazuyuki Fujita y Daiki Odashima (8:38) con un Go 2 Sleep de KENTA sobre Odashima.

2. Handicap Match: Knull venció a Kid Lykos y Kid Lykos II (4:22) con un Mount Knull sobre Lykos II.

3. 3 Way Match: Manabu Soya, Saxon Huxley y Yuki Iino vencieron a Kaito Kiyomiya, Harutoki y Alejandro y a Masa Kitamiya, Takashi Sugiura y Tadasuke (5:32) con la Passion IS de Soya sobre Alejandro.

4. L.T.J vs. T2000X ALL-OUT BATTLE I: Alpha Wolf y Kai Fujimura vencieron a Angel Reyes y RYUSEI (7:29) con un Package Piledriver de Wolf sobre Reyes.

5. L.T.J vs. T2000X ALL-OUT BATTLE II – No DQ Match: BUSHI venció a Jun Masaoka (11:44) con la MX.

6. Special Tag Match: Naomichi Marufuji y Kenoh vencieron a Karl Anderson y Doc Gallows (10:50) con un Armlock Package Hold de Marufuji sobre Gallows.

7. L.T.J vs. T2000X ALL-OUT BATTLE III: OZAWA venció a Tetsuya Naito (18:12) con un Backslide.

8. GHC Jr. Heavyweight Title: Dragon Bane venció a AMAKUSA (c) (14:33) con un Bane Twister – conquistando el título (Failed 3rd defense -> 61st Champion).

9. GHC Heavyweight Title: Shane Haste venció a Yoshiki Inamura (c) (31:42) con un Figure-Four Jackknife Hold – conquistando el título (Failed 7th defense -> 50th Champion).