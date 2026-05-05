Oba Femi aplasta a Otis en reto abierto

Oba Femi apareció ante el público para lanzar un nuevo reto abierto, recibiendo una gran ovación mientras se dirigía al cuadrilátero con la seguridad que lo caracteriza como “The Ruler”.

El desafío fue respondido por Akira Tozawa, acompañado por Otis y Maxxine Dupri. Sin embargo, al notar la diferencia física, Tozawa decidió ceder su lugar a Otis.

El combate comenzó con un choque de poder entre ambos, donde Otis intentó derribar al nigeriano sin éxito. Femi respondió imponiendo su físico en cada intercambio.

La superioridad de Oba se hizo evidente rápidamente, sorprendiendo a su rival con un flying back elbow antes de levantarlo con facilidad y controlar el ritmo del combate.

► Momentos claves

En el momento decisivo, Oba Femi llevó a Otis hacia las cuerdas para facilitar su ejecución final y conectó un contundente “Fall From Grace”, consiguiendo la cuenta de tres sin resistencia.

► ¿Qué pasará ahora?

La dominante victoria reafirma a Oba Femi como una de las fuerzas más imponentes del roster, por lo que no parece que haya alguien que pueda detenerlo.