The Vision acaba con Seth Rollins y aliados inesperados

La guerra de The Vision ante varios elementos de RAW sigue escribiendo capítulos y ahora chocó con varios gladiadores.

Joe Hendry abrió el segmento con su ya característico estilo, tomando una guitarra para interpretar una canción dirigida a Logan Paul. El escocés recordó que la semana pasada no pudo terminarla, por lo que esta vez buscaba completarla con el apoyo del público.

El momento fue interrumpido por Logan Paul, quien visiblemente molesto dejó claro que nadie puede “despedirlo”. Acto seguido, envió a Austin Theory al ring para enfrentar a Hendry.

El combate comenzó con intervención inmediata de Logan desde ringside, lo que permitió a Theory tomar ventaja. Austin castigó a Hendry con un backbreaker y lo mantuvo bajo control durante varios minutos.

Sin embargo, Hendry logró reaccionar, bloqueando un suplex para responder con uno propio y posteriormente aplicar un potente “Freak of Nature”, recuperando el control del encuentro.

► Momentos claves

Cuando Hendry parecía encaminarse a la victoria, Logan Paul intervino directamente atacándolo por la espalda, provocando la descalificación y dándole el triunfo al escocés.

► ¿Qué pasará ahora?

Tras la lucha, el caos se apoderó del ring. The Street Profits (Montez Ford y Angelo Dawkins) aparecieron para enfrentar a Logan y Theory, pero la situación escaló con la llegada de Bron Breakker y posteriormente Seth Rollins. El segmento terminó con Breakker conectando una spear sobre Rollins, dejando múltiples rivalidades abiertas.