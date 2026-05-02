NOAH: Cartel «Spring Mayhem Ryogoku 2026» Inamura vs Haste| Naito vs OZAWA

Pro Wrestling NOAH se declaró listo para su magno evento «Spring Mayhem Ryogoku 2026» que tendrá lugar en el Tokyo Ryogoku Kokugikan.

► Cartel «Spring Mayhem Ryogoku 2026»

NOAH preparó un interesante cartel que gira en torno a la rivalidad entre Los Tranquilos de Japón y Team 2000X. Además se pondrán en disputa dos campeonatos.

Jun Masaoka y BUSHI sostendrán una batalla sin descalificación, luego de que en la conferencia de prensa, Masaoka destrozó la autobiografía de BUSHI, lo que provocó que su rostro se cubriera de una niebla negra que le lanzó el enmascarado.

En una lucha especial de parejas, The Good Brothers (Karl Anderson y Doc Gallows) buscan establecer supremacía en NOAH, pero Naomichi Marufuji y Kenoh harán causa común para impedirlo.

AMAKUSA expondrá por tercera vez en su tercer reinado, el Campeonato de Peso Jr. GHC. Su rival en turno es el internacional mexicano enmascarado, Dragon Bane.

Finalmente, los líderes de LTJ y Team 2000X, Tetsuya Naito y OZAWA, chocarán en un mano a mano que sacará chispas. OZAWA aún espera que de último momento, este encuentro pase al turno principal.

En el turno estelar, Yoshiki Inamura volverá a exponer el Campeonato de Peso Completo, enfrentando al reaparecio australiano Shane Haste. Esta será la séptima vez que Inamura pone en juego su cinturón.

El cartel completo queda así:

NOAH «SPRING MAYHEM RYOGOKU 2026», 02.05.2026

Tokyo Ryogoku Kokugikan

0. Atsushi Kotoge, Hi69 y Hajime Ohara vs. Yuto Koyanagi, Hiroto Tsuruya y Midori Takahashi

0. Eita vs. Katsumi Inahata

1. KENTA, Tetsuya Endo y HAYATA vs. Mohammed Yone, Kazuyuki Fujita y Daiki Odashima

2. Handicap Match: Knull vs. Kid Lykos y Kid Lykos II

3. 3 Way Match: Kaito Kiyomiya, Harutoki &y Alejandro vs. Masa Kitamiya, Takashi Sugiura y Tadasuke vs. Manabu Soya, Saxon Huxley y X

4. L.T.J vs. T2000X ALL-OUT BATTLE I: Angel Reyes y RYUSEI vs. Alpha Wolf y Kai Fujimura

5. L.T.J vs. T2000X ALL-OUT BATTLE II: BUSHI vs. Jun Masaoka

6. Special Tag Match: Naomichi Marufuji y Kenoh vs. Karl Anderson y Doc Gallows

7. GHC Jr. Heavyweight Title: AMAKUSA (c) vs. Dragon Bane

8. L.T.J vs. T2000X ALL-OUT BATTLE III: Tetsuya Naito vs. OZAWA

9. GHC Heavyweight Title: Yoshiki Inamura (c) vs. Shane Haste