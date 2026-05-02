CM Punk honra a su perro Larry con emotivo tatuaje en las costillas

CM Punk volvió a mostrar su lado más personal al rendir homenaje a su fiel compañero Larry con un nuevo tatuaje que ha llamado la atención de los aficionados.

Durante un evento en vivo de WWE, el “Best in the World” dejó ver unas huellas tatuadas en el área de las costillas, un detalle cargado de significado.

► CM Punk hace homenaje a Larry

Larry fue adoptado por Punk y AJ Lee en 2015, convirtiéndose rápidamente en parte fundamental de su vida.

El perro no solo acompañó a la pareja durante años, sino que también fue conocido por los fans, apareciendo indirectamente en historias dentro de WWE y hasta tuvo un momento en AEW.

► La pérdida que marcó a CM Punk

En diciembre de 2025, CM Punk compartió la noticia del fallecimiento de Larry, quien perdió la vida a causa de un linfoma agresivo.

La noticia generó una fuerte reacción entre fans y miembros de la industria, quienes recordaron al perro como un símbolo de adopción responsable.

CM PUNK GOT A NEW LARRY TATTOO!!! ❤️ 📸: https://t.co/7ygPxYRsB8 | IG pic.twitter.com/E6PHcq7OFg — Teffo (@Teffo_01) May 2, 2026

►Larry está en la piel de CM Punk

Meses después, Punk decidió inmortalizar a su mascota con un tatuaje que representa sus huellas, en el pecho, y ahora se hizo uno nuevo con el rostro de su pequeño compañero en la parte de las costillas.