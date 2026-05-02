Freedoms: Resultados We Love Freedoms! We are Freedoms! Violento Jack sigue reinando

«We Love Freedoms! We are Freedoms!» fue el evento que presentó la empresa independiente Freedoms desde el Tokyo Korakuen Hall.

► «We Love Freedoms! We are Freedoms!»

En un brutal mano a mano donde se utilizaron escaleras, sillas y tablas de madera con alambre de púas, Tomoya Hirata logró un gran triunfo ante el aguerrido Daisuke Masaoka.

Jun Kasai y Mizuki Watase lograron la cuarta defensa del Campeonato Mundial de Parejas King of FREEDOM en una lucha estilo callejero, ante los «hermanos» Mogami (Kyu Mogami y Hyakuroku Mogami). Tras la derrota, los hermanos Mogami se separaron.

En el turno principal, el internacional gladiador mexicano Violento Jack, expuso el Campeonato Mundial King of FREEDOM ante Daiju Wakamatsu de 2AW. Para el combate se utilizaron lámparas de tubo y paneles de vidrio. El choque resultó muy reñido, entre un monarca que propinó duros castigos y un retador que se negaba a rendirse. Al final, fue el gladiador mexicano quien estableció sus condiciones y asegurar su quinta defensa.

Los resultados completos son:

FREEDOMS «WE LOVE FREEDOMS! WE ARE FREEDOMS! 2026», 01.05.2026

Tokyo Korakuen Hall

485 Espectadores

1. Kamui Tokyo Return Match: Gaia Hox, Kaixa Zheng, Rekka y Kota Sekifuda vencieron a Yuya Susumu, Kengo, Kamui y Reiya Igarashi (7:08) con un Butterfly Effect de Hox sobre Kamui.

2. GENTARO Return Match: Takashi Sasaki y Daisuke Sekimoto vencieron a Mammoth Sasaki y GENTARO (11:41) con un Diving Body Press de Sekimoto sobre GENTARO.

3. Hardcore Match: Masashi Takeda, Toshiyuki Sakuda y Crea vencieron a Takayuki Ueki, Takobutsu & Aoi (13:52) con la U Crash de Takeda sobre Aoi.

4. Barbed Wire Board Death Match: Tomoya Hirata venció a Daisuke Masaoka (13:43) con un German Suplex Hold.

5. King of FREEDOM World Tag Team Title, «Zenin Akunin» Street Fight: Jun Kasai y Mizuki Watase (c) vencieron a Kyu Mogami y Hyakuroku Mogami (18:42) con la Gouin G MY WAY de Kasai sobre Mogami defendiendo el título.

6. King of FREEDOM World Title, «FLUORESCENT GENERATION» Double Glass Board & Fluorescent Lighttubes Tower Death Match: Violento Jack (c) vención a Daiju Wakamatsu (22:36) con un Jack Pack defendiendo el título.