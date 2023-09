WWE y UFC anuncian oficialmente su fusión como TKO

El fin de una era y el inicio de otra llegó para WWE, la cual oficialmente ha sido fusionada con UFC para formar TKO Group Holdings, un conglomerado de entretenimiento deportivo que tomará las decisiones para ambas marcas.

El anuncio se realizó este martes frente a la Bolsa de valores de New York, donde se colocó un anuncio espectacular con los dos logotipos de UFC y WWE rodeando el nuevo de TKO. Además, se colocaron réplicas gigantes de los campeonatos de ambas compañías.

Además, Endeavor Group lanzó un comunicado de prensa donde anunciaba la fusión y el cierre de la compra de WWE, la cual comenzó en abril de 2023 con un costo de 9.3 mil millones de dólares.

TKO comenzará a cotizar hoy en la Bolsa de Valores de Nueva York bajo el símbolo “TKO”, con Endeavor con una participación mayoritaria del 51 % en la nueva compañía y los accionistas existentes de WWE con una participación del 49 % en la nueva compañía, en una base totalmente diluida.

Aunque Vince McMahon aún tendrá poder en la junta directiva, los cambios que se vienen ahora tienen a varias personas en puestos importantes. Nick Khan se mantendrá como presidente de WWE.

Es la primera vez que la familia McMahon no tiene el control de WWE en más de 70 años, aunque al menos Vince seguirá trabajando con la marca.

Como se anunció anteriormente, TKO está dirigido por:

Meet TKO Group Holdings, Inc. a premium sports, entertainment, and media company made up of @ufc and @WWE.

Join us in celebrating its listing of $TKO 🔔 pic.twitter.com/ZWEmyWGUCq

— NYSE 🏛 (@NYSE) September 12, 2023