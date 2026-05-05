Predicciones WWE Backlash 2026: ¿Quiénes ganarán?

WWE vuelve a los eventos premium en vivo con WrestleMania 42 en el espejo retrovisor para celebrar Backlash este próximo sábado 9 de mayo en la Benchmark International Arena en Tampa (Florida, Estados Unidos). Conociendo ya el cartel de luchas (a falta de un último episodio de SmackDown donde veremos si se añade alguna más; de ser así, actualizaremos este artículo en consecuencia) vamos a ofrecer nuestras predicciones para cada una de ellas.

Roman Reigns (c) vs Jacob Fatu – Campeonato Mundial de Peso Completo

Roman Reigns llega como campeón y figura central de WWE (junto a Cody Rhodes, el actual Campeón WWE), en medio de informaciones sobre TKO, la (todavía mayor) reducción de su calendario y ajustes en su contrario y salario, aunque sin indicios reales de ruptura con la compañía. De hecho, su menor presencia refuerza su papel como atracción especial. En paralelo, Jacob Fatu ha sido construido como una amenaza dominante en las semanas previas, atacando con contundencia y ganando impulso dentro de la historia de Bloodline. Este tipo de narrativa suele apuntar a que el retador luce fuerte antes del evento para caer en el momento clave. Predicción: Roman Reigns retiene.

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Seth Rollins vs Bron Breakker (con Paul Heyman)

Aquí tenemos una lucha que iba a darse en WrestleMania pero no pudo debido a una reciente lesión de Bron Breakker. En el evento magno, su victoria sobre Seth Rollins hubiera sido mayor. Pero seguramente el resultado en este nuevo show será el mismo. «El Visionario» sigue siendo un nombre clave en la WWE, pero aquí se trata de seguir construyendo a una de las futuras caras de la compañía. Predicción: Bron Breakker gana.

Trick Williams (c) vs Sami Zayn – Campeonato de Estados Unidos

Hablando de «La Vitrina de los Inmortales», este combate es una revancha (el propio Backlash lo es, o lo fue en algún momento; llegó a llamarse WrestleMania Backlash). Entonces, Trick Williams derrotó a Sami Zayn para ganar el título. Parece obvio que sucederá lo mismo el sábado. No al nivel de Breakker pero WWE está también construyendo a Williams como una futura gran estrella, mientras que Zayn ha servido más como trampolín (o comodín) a lo largo de su carrera en la empresa. Predicción: Gana Trick Williams.

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IYO Sky vs Asuka

Más que por quien será la ganadora esta lucha llama la atención por que puede ser la mejor del evento dado el nivel de ambas luchadoras. De hecho, casi da igual quien salga victoriosa. WWE no parece tener mucho en estos momentos para IYO Sky ni para Asuka. Para toda la división femenil, en realidad. Predicción: Gana IYO SKY.

Danhausen y Luchador por confirmar vs The Miz y Kit Wilson

Y hablando de no importar… aquí no importa ni siquiera la lucha en sí misma. Únicamente puede ser interesante la sorpresa de quién será el compañero de Danhausen. Pero este no ofrecerá un buen combate, solo momentos que (puede que sí, puede que no) serán divertidos. Tampoco The Miz ni Kit Wilson; uno dejó sus mejores momentos mucho tiempo atrás y el otro solo tuvo un rato de viralidad por su tema de entrada. Ganadores: Danhausen y su compañero misterioso.

¿Cuáles son tus predicciones para WWE Backlash 2026?