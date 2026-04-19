WrestleMania: Trick Williams venció a Sami Zayn y es NUEVO Campeón de los Estados Unidos

Esta noche, en la tercera lucha de la Noche 2 de WrestleMania 42 presentada por WWE, vimos una buena lucha por el Campeonato de los Estados Unidos WWE entre Sami Zayn, el campeón, y Trick Williams, quien debutó en WrestleMania siendo presentado por el reconocido rapero Lil Yachty.

► Momentos clave

La lucha empezó con un rápido intercambio de derechazos; con tacleada de hombro, Sami Zayn derribó a Williams y luego, le dio un cabezazo contra el protector del esquinero.

Sami le dio machetazos a Williams, luego pasó por encima de él y lo sacó del ring con un lariat.

Sami Zayn iba a volar con tope suicida, pero con lazos al cuello Williams lo detuvo y le dio una patada giratoria y luego, una desnucadora para castigar a Sami.

Sami sorprendió a Williams con su Blue Thunder Bomb, y la cuenta llegó solo a dos.

Zayn le dio derechazos a Williams, luego el réferi lo apartó, así como lo apartó luego de que le diera unas potentes patadas a la cara. Lil Yachty le estaba dando ánimos a Williams y Sami Zayn lo atacó a traición y luego, lo arrojó duro contra la barricada de protección.

Sami arrojó de cara contra el poste LED del esquinero a Williams, luego lo arrojó y le lastimó el hombro izquierdo en dos ocasiones.

El canadiense azotó con tremendo azotón de espaldas contra la ceja del ring al estadounidense.

Sami Zayn atacó con tremenda Helluva Kick a Trick Williams, lo dejó tendido fuera del ring y el réferi empezó la cuenta de protección de 10 segundos, y Trick en 9 segundos, volvió al ring, solo para ser pisoteado pora sAMI.

El réferi intervino, pues estaba revisando la salud de Williams... Sami Zayn invitó a Williams a pararse, a ponerse en pie, pues iba a darle en la cara con la Helluva Kick, pero Lil Yachty le hizo una guillotina con las sogas y Williams atacó a Sami con su Trick Shot y casi gana.

Trick Williams luego falló un rodillazo; Sami, con una rodada a espaldas, casi lo vence. Zayn le hizo tremendo Exploder Súplex contra el esquinero a Williams.

Trick Williams allí sorprendió a Sami Zayn con su rodillazo Trick Shot y ganó la lucha y se coronó Campeón de los Estados Unidos WWE y celebró con sus padres en ringside.