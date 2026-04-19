WrestleMania: Finn Bálor derrota a Dominik Mysterio y cobra venganza

La ruptura dentro de The Judgment Day desembocó en un enfrentamiento directo entre Dominik Mysterio y Finn Bálor, quien apareció en su versión de “The Demon” para este combate sin reglas.

Dominik intentó tomar distancia al inicio, pero Bálor lo persiguió con agresividad, expulsándolo rápidamente del ring para comenzar el castigo en ringside con el uso de un palo de kendo y ataques contra la mesa de comentaristas.

Mysterio logró reaccionar con un suicide dive y tomó el control por momentos al introducir sillas metálicas en el ring, utilizándolas como armas para frenar la ofensiva del Demonio. Incluso conectó un 619 seguido de un frog splash, aunque sin éxito en la cuenta.

La lucha subió de intensidad con el uso constante de objetos. Dominik preparó mesas y continuó castigando con silletazos, mientras Bálor resistía y respondía con su característico arsenal, incluyendo slingblade y potentes dropkicks.

Ambos llevaron el combate al límite con castigos cada vez más duro, incluyendo impactos contra mesas y golpes directos con sillas, en una batalla donde el orgullo y la traición fueron protagonistas.

► Momentos claves

En el desenlace, Bálor colocó una silla sobre el cuello de Dominik y lo impactó con unas patadas. Posteriormente, llevó a su rival sobre una mesa y lo remató con un Coup de Grace definitivo para conseguir la cuenta de tres.

► ¿Qué pasará ahora?

Con esta victoria, Finn Bálor se impone tras la traición de The Judgment Day, aunque no queda claro si el odio entre ambos luchadores ha llegado a su final.