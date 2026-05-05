WWE NXT regresa este martes 5 de mayo de 2026 con una nueva edición desde el Capitol Wrestling Center en Orlando, Florida. Aquí te contamos cartelera, horario, dónde ver en vivo y predicciones.
► Resultados WWE NXT 28 de abril de 2026
El último episodio de WWE NXT dejó estos resultados:
- CAMPEONATO NORTEAMERICANO NXT: Myles Borne (c) retuvo ante Saquon Shugars (** 1/2)
- EK Prosper y Sean Legacy vencieron a Stacks y Uriah Connors (* 1/2)
- Lizzy Rain venció a Nikkita Lyons (** 1/2)
- Kelani Jordan venció a Wren Sinclair (***)
- Shiloh Hill venció a Ricky Saints (* 1/2)
► Momentos clave
- Dion Lennox intentó utilizar una silla metálica para ayudar a Saquon Shugars, pero éste no lo se lo permitió, lo que aprovechó Myles Borne para impactar a Shugars con Borne Again para retener.
- Lizzy Rain debutó con una victoria sobre Nikkita Lyons y venciéndola con su tremendo finisher.
- La rodilla castigada de Wren Sinclair falló cuando le estaba haciendo una llave de rendición a Kelani Jordan. Poco después, Jordan con su moonsault venció a Wren Sinclair.
- Shiloh Hill atrapó a Ricky Saints con tremendo azotón de espaldas contra la lona para ganar la lucha.
► Cartelera WWE NXT 5 de mayo de 2026
WWE NXT 5 de mayo 2026 presenta una cartelera con talento emergente y varias historias en desarrollo rumbo al verano. Esta es la cartelera confirmada para WWE NXT hoy:
- Lola Vice y Mr. Iguana vs. Izzi Dame y Niko Vance.
- Kali Armstrong vs. Jaida Parker.
- Jasper Troy vs. Jackson Drake.
- Zaria aparecerá en el show.
Fecha: martes 5 de mayo de 2026.
Horario (referencia): 18:00 horas (tiempo del centro de México).
Sede: Capitol Wrestling Center, Orlando, Florida
|Región / Ciudad
|Hora local
|Plataforma
|México — CDMX, Guadalajara, Monterrey
|18:00
|Netflix
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|20:00
|The CW
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|19:00
|The CW
|Estados Unidos — Denver (MT)
|18:00
|The CW
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|17:00
|The CW
|Canadá — Toronto / Montreal (ET)
|20:00
|Netflix
|Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
|18:00
|Netflix
|Panamá
|19:00
|Netflix
|Puerto Rico, República Dominicana
|20:00
|Netflix
|Colombia, Perú, Ecuador
|19:00
|Netflix
|Venezuela, Bolivia, Paraguay
|20:00
|Netflix
|Chile (Santiago)
|21:00
|Netflix
|Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia)
|21:00
|Netflix
|Reino Unido — Londres
|00:00 (día siguiente)
|Netflix
|España, Francia, Alemania, Italia
|01:00 (día siguiente)
|Netflix
|Islas Canarias
|00:00 (día siguiente)
|Netflix
|India (Nueva Delhi)
|05:30 (día siguiente)
|Netflix
|Filipinas (Manila)
|08:00 (día siguiente)
|Netflix
|Japón (Tokio)
|09:00 (día siguiente)
|Netflix
|Australia — Sídney / Melbourne
|11:00 (día siguiente)
|Consultar proveedor
|Nueva Zelanda — Auckland
|13:00 (día siguiente)
|Consultar proveedor
WWE NXT llega con varias historias en desarrollo, destacando la presencia de Lola Vice como campeona y el crecimiento de nuevas figuras que buscan posicionarse en la marca. Además, la aparición de Zaria añade interés a la división femenil.