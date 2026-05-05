WWE NXT 5 de mayo 2026: cartelera, horario y dónde ver en vivo

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Dónde ver WWE NXT 5 de mayo 2026 | Lola Vice y Mr. Iguana vs. Izzi Dame y Niko Vance

WWE NXT regresa este martes 5 de mayo de 2026 con una nueva edición desde el Capitol Wrestling Center en Orlando, Florida. Aquí te contamos cartelera, horario, dónde ver en vivo y predicciones.

► Resultados WWE NXT 28 de abril de 2026

El último episodio de WWE NXT dejó estos resultados:

  1. CAMPEONATO NORTEAMERICANO NXT: Myles Borne (c) retuvo ante Saquon Shugars (** 1/2)
  2. EK Prosper y Sean Legacy vencieron a Stacks y Uriah Connors (* 1/2)
  3. Lizzy Rain venció a  Nikkita Lyons (** 1/2)
  4. Kelani Jordan venció a Wren Sinclair (***)
  5. Shiloh Hill venció a Ricky Saints (* 1/2)

► Momentos clave

► Cartelera WWE NXT 5 de mayo de 2026

WWE NXT 5 de mayo 2026 presenta una cartelera con talento emergente y varias historias en desarrollo rumbo al verano. Esta es la cartelera confirmada para WWE NXT hoy:

  • Lola Vice y Mr. Iguana vs. Izzi Dame y Niko Vance.
  • Kali Armstrong vs. Jaida Parker.
  • Jasper Troy vs. Jackson Drake.
  • Zaria aparecerá en el show.
Cobertura y resultados WWE NXT 5 de mayo 2026 | Lola Vice y Mr. Iguana vs. Izzi Dame y Niko Vance
WWE NXT 5 de mayo 2026.

► Horarios y dónde ver WWE NXT en vivo

Consulta a qué hora ver WWE NXT 5 de mayo de 2026 en vivo según tu país:

Fecha: martes 5 de mayo de 2026.
Horario (referencia): 18:00 horas (tiempo del centro de México).
Sede: Capitol Wrestling Center, Orlando, Florida

Región / Ciudad Hora local Plataforma
México — CDMX, Guadalajara, Monterrey 18:00 Netflix
Estados Unidos — Nueva York (ET) 20:00 The CW
Estados Unidos — Chicago (CT) 19:00 The CW
Estados Unidos — Denver (MT) 18:00 The CW
Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 17:00 The CW
Canadá — Toronto / Montreal (ET) 20:00 Netflix
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 18:00 Netflix
Panamá 19:00 Netflix
Puerto Rico, República Dominicana 20:00 Netflix
Colombia, Perú, Ecuador 19:00 Netflix
Venezuela, Bolivia, Paraguay 20:00 Netflix
Chile (Santiago) 21:00 Netflix
Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia) 21:00 Netflix
Reino Unido — Londres 00:00 (día siguiente) Netflix
España, Francia, Alemania, Italia 01:00 (día siguiente) Netflix
Islas Canarias 00:00 (día siguiente) Netflix
India (Nueva Delhi) 05:30 (día siguiente) Netflix
Filipinas (Manila) 08:00 (día siguiente) Netflix
Japón (Tokio) 09:00 (día siguiente) Netflix
Australia — Sídney / Melbourne 11:00 (día siguiente) Consultar proveedor
Nueva Zelanda — Auckland 13:00 (día siguiente) Consultar proveedor

 

WWE NXT llega con varias historias en desarrollo, destacando la presencia de Lola Vice como campeona y el crecimiento de nuevas figuras que buscan posicionarse en la marca. Además, la aparición de Zaria añade interés a la división femenil.

- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

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