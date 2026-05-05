WWE NXT regresa este martes 5 de mayo de 2026 con una nueva edición desde el Capitol Wrestling Center en Orlando, Florida. Aquí te contamos cartelera, horario, dónde ver en vivo y predicciones.

► Resultados WWE NXT 28 de abril de 2026

El último episodio de WWE NXT dejó estos resultados:

CAMPEONATO NORTEAMERICANO NXT: Myles Borne (c) retuvo ante Saquon Shugars (** 1/2) EK Prosper y Sean Legacy vencieron a Stacks y Uriah Connors (* 1/2) Lizzy Rain venció a Nikkita Lyons (** 1/2) Kelani Jordan venció a Wren Sinclair (***) Shiloh Hill venció a Ricky Saints (* 1/2)

► Momentos clave

► Cartelera WWE NXT 5 de mayo de 2026

WWE NXT 5 de mayo 2026 presenta una cartelera con talento emergente y varias historias en desarrollo rumbo al verano. Esta es la cartelera confirmada para WWE NXT hoy:

Lola Vice y Mr. Iguana vs. Izzi Dame y Niko Vance.

Kali Armstrong vs. Jaida Parker.

Jasper Troy vs. Jackson Drake.

Zaria aparecerá en el show.

Fecha: martes 5 de mayo de 2026.

Horario (referencia): 18:00 horas (tiempo del centro de México).

Sede: Capitol Wrestling Center, Orlando, Florida

Región / Ciudad Hora local Plataforma México — CDMX, Guadalajara, Monterrey 18:00 Netflix Estados Unidos — Nueva York (ET) 20:00 The CW Estados Unidos — Chicago (CT) 19:00 The CW Estados Unidos — Denver (MT) 18:00 The CW Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 17:00 The CW Canadá — Toronto / Montreal (ET) 20:00 Netflix Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 18:00 Netflix Panamá 19:00 Netflix Puerto Rico, República Dominicana 20:00 Netflix Colombia, Perú, Ecuador 19:00 Netflix Venezuela, Bolivia, Paraguay 20:00 Netflix Chile (Santiago) 21:00 Netflix Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia) 21:00 Netflix Reino Unido — Londres 00:00 (día siguiente) Netflix España, Francia, Alemania, Italia 01:00 (día siguiente) Netflix Islas Canarias 00:00 (día siguiente) Netflix India (Nueva Delhi) 05:30 (día siguiente) Netflix Filipinas (Manila) 08:00 (día siguiente) Netflix Japón (Tokio) 09:00 (día siguiente) Netflix Australia — Sídney / Melbourne 11:00 (día siguiente) Consultar proveedor Nueva Zelanda — Auckland 13:00 (día siguiente) Consultar proveedor

WWE NXT llega con varias historias en desarrollo, destacando la presencia de Lola Vice como campeona y el crecimiento de nuevas figuras que buscan posicionarse en la marca. Además, la aparición de Zaria añade interés a la división femenil.