NXT: Lizzy Rain debutó venciendo a Nikkita Lyons

Esta noche en la más reciente edición de NXT presentada por WWE, se dio el debut de la rockera británica Lizzy Rain, conocida anteriormente como Rayne Leverkusen y apodada como «The Maiden of Metal».

► Así fue el gran debut de Lizzy Rain en WWE NXT

Lizzy Rain tiene 28 años de edad, debutó en 2021 y es la sobrina de Clive Burr, el fallecido baterista original de Iron Maiden, por lo que su personaje se inspira en el heavy metal.

La lucha fue rápida, pero Lizzy dejó una buena impresión. Lizzy logró evitar un splash de Nikkita y voló para darle tremendo golpe de antebrazo volador.

Luego, Lizzy voló para pararse sobre el pecho de Nikkita y saltar y darle un tremendo rodillazo, de forma tremenda, un gran remate final que le dio la victoria.

Su potente rodillazo se llama Thunderstruck, canción de AC/DC, una de las bandas favoritas de Vince McMahon, antes conocida como The Storm’s End, un potente rodillazo es su remate final.