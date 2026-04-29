Así fue el debut de EVIL en NXT y WWE

Esta noche en WWE NXT, se llevó a cabo el debut de nada más y nada menos que EVIL, uno de los luchadores más reconocidos de Japón y quien durante años dominó NJPW.

► Así fue el debut de EVIL en WWE NXT

Tony D’Angelo, el Campeón NXT, salió al ring y dijo que «cuanto más cambia este lugar, más permaneces igual; los luchadores van y vienen», pero que él ha sido constante en la cima desde que llegó a NXT y no hay ningún hombre lo suficientemente fuerte para patearlo de la montaña.

De la nada, las luces se apagaron y apareció alguien con capucha y traje en el ring y le dio algo a Tony D’Angelo… Se quitó el hoodie y… ¡Reveló que era EVIL!

Evil luego se marchó del ring y, de la nada, Tavion Heights apareció y atacó a Tony D’Angelo y le hizo tremendo súplex.

«¡Voy por lo que me merezco!«, dijo Tavion. Luego, Will Kross debutó en NXT cayéndole encima con moonsault a Tony D’Angelo.