WWE NXT: Myles Borne retuvo ante Saquon Shugars el Campeonato Norteamericano NXT

por
Myles Borne Campeón Norteamericano NXT SÚPER LUCHAS

Esta noche, en la primera lucha de WWE NXT, vimos cómo Myles Borne retuvo el Campeonato Norteamericano NXT ante Saquon Shugars de DarkState.

► Así fue como Myles Borne retuvo el Campeonato Norteamericano NXT

La lucha empezó con Saquon esquivando a Borne en el esquinero; luego, logró neutralizarlo con una gran desnucadora, para castigar con todo a su rival.

Borne evitó dos patadas voladoras en el esquinero y azotó contra la lona a Saquon.

Con un súplex, Saquon tuvo que salirse del ring, en donde DarkState le daba consejos, pero Myles Borne voló y les cayó encima con tope suicida.

Tras esto hubo un intercambio de machetazos al pecho; Saquon se tomó de las sogas y evitó patadas voladoras, para luego darle golpes en el abdomen a Borne en el esquinero.

Bornes reaccionó con silla eléctrica y luego, Saquon logró reaccionar y mandarlo sobre las sogas de forma poco ortodoxa, pero efectiva. Saquon luego arrojó duro contra la mesa de comentaristas al Campeón Norteamericano NXT.

Tras comerciales a doble pantalla, Saquon atacó a Borne con patada enzuigiri a la espalda de Borne, quien luego reaccionó con una plancha cruzada en el esquinero, cayendo Borne sobre Saquon, llegando la cuenta de dos segundos.

WWE NXT 28 de abril 2026.
WWE NXT 28 de abril 2026.

Borne recibió luego rodada a espalda; la cuenta llegó solo a dos, Borne también hizo su rodada a espalda, y nada pasó.

Saquon atacó con dos tremendos súplex a Borne y le dio patadas voladoras en la espalda, saliendo del ring Borne.

Saquon se enojó porque uno de sus compañeros iba a usar una silla para castigar a Borne y este aprovechó para golpearlo por detrás y meterlo al ring.

Myles Borne con su Zig Zag llamado Borne Again desde las sogas, logró ganar la lucha por cuenta de tres y retener el título.

Tras la lucha, Tristan Angels apareció debutando en NXT y se presentó como «Mr. England». Felicitó a Myles Borne y rápidamente lo retó a una lucha titular, mientras que Kam Hendrix atacó brutalmente a traición a Borne.

Redactor, editor, columnista y coberturas desde 2010 - Administrador - Ingeniero de Sistemas

Archivo de artículos