AEW Dynamite se presenta este miércoles en la EagleBank Arena, en Fairfax, Virginia (anteriormente llamado Patriot Center), coliseo con capacidad para 10,000 aficionados, y casa de los George Mason Patriots de la NCAA.

► La semana pasada

Las luchas presentadas en AEW Dynamite fueron:

Brody King venció a Lio Rush (*** 1/2) Hikaru Shida venció a Mina Shirakawa (*** 1/2) Mark Davis venció a Will Ospreay (****) Samoa Joe venció a Cody Chhun (* 1/2) CAMPEONATO MUNDIAL AEW: Darby Allin (c) retuvo ante Tommaso Ciampa (*****)

►Este miércoles en AEW Dynamite

La semana pasada, un furioso MJF volvió a acusar que perdió el Campeonato Mundial AEW ante Darby Allin en condiciones cuestionables, lo que llamó el ‘Seattle Screwjob’. La queja fue interrumpida por Kevin Knight, quien ganó el Campeonato TNT vacante al sobrevivir el Casino Gauntlet Match de Dynasty. Knight, envalentonado, le recordó a MJF que él también ha estado cerca de vencerlo y que la próxima vez lo logrará. MJF puso las cartas sobre la mesa: aceptó enfrentarlo pero en lucha titular, sabiendo que ese cinturón era una fuente de orgullo personal para The Jet. ¿Podrá Knight consolidarse al vencer a MJF o el rudo se coronará?

Darby Allin defenderá nuevamente el Campeonato Mundial AEW. Esta vez será ante Brody King. Ambos tienen una larga historia: Se han enfrentado cuatro veces en mano a mano, y cada uno lleva dos victorias, la más reciente en el Continental Classic de 2024 donde King se llevó el triunfo. No hay odio entre ellos, hay respeto mutuo y dos estilos que se mezclan de manera peligrosa.

Las Campeonas Mundiales de Parejas AEW, Divine Dominion (Megan Bayne y Lena Kross) defenderán sus coronas ante Hikaru Shida y Kris Statlander. Éstas llevan tres semanas como equipo, con victorias suficientes para ganarse esta oportunidad titular.

Tras vencer a Adam Priest el sábado en Collision con una actuación dominante, RUSH tomó el micrófono para recordar que cuando se mete con el toro, se llevan los cuernos, y AEW confirmó inmediatamente su presencia en Dynamite. RUSH se está posicionando para algo grande en el tramo hacia Double or Nothing.