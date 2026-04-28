WWE Raw 20 de abril 2026: rating y audiencia en Netflix

WWE Raw del 20 de abril de 2026 registró un aumento en audiencia global en Netflix, ubicándose por encima de los 3.3 millones de visualizaciones. El episodio contó con varios combates y segmentos, dentro de los que se destaca la aparición de Roman Reigns como nuevo campeón mundial de peso completo.

WWE RAW 20 de abril 2026 | Roman Reigns, nuevo campeón

Las luchas presentadas fueron:

Rhea Ripley e Iyo Sky vencieron a The Kabuki Warriors (***) Ethan Page venció a Je’Von Evans (***) Liv Morgan venció a Sol Ruca (*** 1/2) Finn Balor venció a JD McDonagh (*)

Rating WWE Raw 20 abril 2026

► Audiencia WWE Raw 20 de abril 2026

El episodio registró 3.3 millones de visualizaciones globales, por encima respecto a los 2.9 millones totales de la semana anterior.

► Horas vistas en Netflix

El programa acumuló un total de 6.600.000 horas de visualización a nivel mundial, aumento con respecto a las 5.600.000 visualizaciones globales del programa de la semana anterior.

► Posición en rankings globales

El programa se ubicó en el puesto número 4 entre los contenidos en inglés más vistos de Netflix a nivel mundial.

► Ranking por países

En rankings regionales, Raw alcanzó el puesto 4 en Estados Unidos, 7 en Reino Unido, 9 en Canadá y 6 en India.

WWE Raw ocupó el puesto número 4 dentro del top 10 global de Netflix, subiendo desde el puesto número 5 que ocupó la semana anterior.