¿Aparecerá Kairi Sane en Backlash 2026?

El pasado fin de semana más en WWE y TKO, despidieron a varios luchadores, destacándose nombres como Aleister Black, Zelina Vega y Kairi Sane, con esta última formando parte de una historia activa en televisión que también involucraba a Asuka e Iyo Sky, situación que atrajo numerosas críticas respecto a este proceder.

► Kairi Sane podría culminar su historia

Aunque se dice que Kairi Sane se marchó a su natal Japón, Bryan Alvarez, del Wrestling Observer, afirmo recientemente que dentro de la WWE se cree que Sane podría aparecer en Backlash este sábado para concluir su historia con Iyo Sky y Asuka, quienes se enfrentarán en un combate individual.

«Dentro de la WWE, se cree que hay más del 50% de probabilidades de que Kairi aparezca en Backlash, al menos para finalizar esa historia».

Kairi Sane estuvo muy involucrada en la rivalidad entre Iyo Sky y Asuka antes de ser despedida como parte de los recortes posteriores a WrestleMania 42. La historia la tenía atrapada en medio, con Asuka presionándola para que demostrara su lealtad mientras la tensión con Sky aumentaba. De hecho, muchos esperaban que Sane explotara contra su «jefa» durante el evento premium, para tener su gran momento, aunque eso lamentablemente ya no sucederá.

Ahora, incluso después de su despido, existe una posibilidad real de que regrese, al menos por una noche, lo cual también calmaría un poco el pedido de los fanáticos, quienes en la edición de WWE RAW de la semana anterior coreaban «Queremos a Kairi». Dado que ya está programado un combate individual entre Iyo Sky y Asuka para Backlash en Tampa, Florida, existiría el escenario perfecto para que Sane reapareciera y cerrara el círculo, aunque más allá de eso no exista nada en concreto.