Chelsea Green se sometió a un procedimiento cardiaco

Durante el episodio del 7 de febrero de AAA en FOX vimos a Chelsea Green con una bota ortopédica durante un segmento que tuvo vía FaceTime tras bastidores, con lo cual no pudo defender junto a Ethan Page el Campeonato de relevos mixtos AAA. La Hiedra tomó su lugar en el combate, pero el dúo no pudo retener los títulos, y Lola Vice y Mr. Iguana se coronaron como los nuevos monarcas. Desde entonces, la ex Campeona de los Estados Unidos no ha podido luchar, pero sí ha aparecido en segmentos tras bastidores, mayormente utilizando una bota ortoédica.

► Chelsea Green ha lidiado con un problema cardiaco por diez años

Además de su lesión en el tobillo que le ha impedido aparecer en televisión, resulta que también la ex Campeona de los Estados Unidos estaba lidiando con un problema de salud mucho más grave tras bastidores, lo cual motivó que fuera intervenida quirúrgicamente.

Green compartió en su cuenta de Instagram que recientemente se sometió a una intervención cardíaca tras sufrir taquicardia supraventricular (TSV) durante años. Según ella, era algo que los médicos llevaban mucho tiempo intentando diagnosticar correctamente, y agregó que la la intervención fue un éxito y que ya está en proceso de recuperación.

«¡Después de 10 años, los médicos finalmente detectaron mi TSV y pude someterme a la intervención cardíaca!«

«Tres horas después, me estoy recuperando.«

Esta noticia llega mientras Green sigue apareciendo en la televisión de la WWE, incluso después de sufrir una lesión de tobillo en febrero. Recientemente, se la ha visto en silla de ruedas en SmackDown, e incluso se puso de pie durante un segmento con Tiffany Stratton en la edición más reciente. Ahora, la prioridad es la recuperación, y según su actualización, todo va por buen camino.