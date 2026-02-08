LUCHA LIBRE AAA 7 DE FEBRERO 2026 .— La semana pasada, Lola Vice derrotó a La Hiedra, ganando con ello el derecho a ser compañera de Mr. Iguana en la lucha por el Campeonato de Parejas Mixtas AAA ante los actuales poseedores del título: Ethan Page y Chelsea Green, quienes llegarán a México para defender sus coronas. Iguana y Vice están confiados, pero deberán estar atentos tanto a las artimañas de sus rivales como a la posible presencia de Las Tóxicas, quienes podrían buscar desquitarse de Iguana. La acción de Lucha Libre AAA se emite desde el Auditorio José María Arteaga, en Querétaro, Querétaro.
- LUCHA LIBRE AAA en FOX 31 de enero 2026 | La Hiedra vs. Lola Vice.
- WWE RAW 2 de febrero 2026 | Stephanie Vaquer vs. Raquel Rodríguez.
- WWE NXT 3 de febrero 2026 | Lucha de escaleras por el Campeonato NXT.
- WWE SMACKDOWN 6 de febrero 2026 | Shinsuke Nakamura vs. Tama Tonga.
En lucha lucha clasificatoria para Rey de Reyes, veremos a Octagón Jr. vs. El Grande Americano vs. Rey Fénix vs. Dragon Lee.
Además, el Megacampeón AAA, Dominik Mysterio, estará presente.
Lucha Libre AAA en FOX 7 de febrero 2026
La cobertura en vivo inicia a las 8:00 pm, hora del centro