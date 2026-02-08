LUCHA LIBRE AAA 7 de febrero 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Ethan Page y Chelsea Green vs. Mr. Iguana y Lola Vice

LUCHA LIBRE AAA 7 DE FEBRERO 2026 .— La semana pasada, Lola Vice derrotó a La Hiedra, ganando con ello el derecho a ser compañera de Mr. Iguana en la lucha por el Campeonato de Parejas Mixtas AAA ante los actuales poseedores del título: Ethan Page y Chelsea Green, quienes llegarán a México para defender sus coronas. Iguana y Vice están confiados, pero deberán estar atentos tanto a las artimañas de sus rivales como a la posible presencia de Las Tóxicas, quienes podrían buscar desquitarse de Iguana. La acción de Lucha Libre AAA se emite desde el Auditorio José María Arteaga, en Querétaro, Querétaro.

En lucha lucha clasificatoria para Rey de Reyes, veremos a Octagón Jr. vs. El Grande Americano vs. Rey Fénix vs. Dragon Lee.

Además, el Megacampeón AAA, Dominik Mysterio, estará presente.

Lucha Libre AAA en FOX 7 de febrero 2026
La cobertura en vivo inicia a las 8:00 pm, hora del centro

