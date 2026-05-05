24 horas después de su arranque, el Super Strong Style 16 de PROGRESS Wrestling tuvo su cierre ayer 4 de mayo, de nuevo desde el Electric Ballroom de Londres (Inglaterra).

Lo único anunciado de antemano fueron los encuentros de semifinales. Por el lado varonil, Spike Trivet vs. Charlie Sterling y Jay Joshua vs. Charles Crowley. Por el femenil, Kanji vs. Gisele Shaw y Rhio vs. Shotzi Blackheart.

Este segundo día del SSS 16 pudo seguirse en directo vía vía DEMAND PROGRESS PLUS, TrillerTV y YouTube (esta última opción como consecuencia de que Hooked On Wrestling TV reportara problemas de funcionamiento).

► «Super Twat Style»

SoCal Val ejerció de anunciadora en sustitución de Jerry Bakewell. Ollie Spring y Warren Banks repitieron en la mesa de comentarios.

SEMIFINAL DEL SUPER STRONG STYLE 16 FEMENIL: Rhio derrotó a Shotzi Blackheart . Rhio impuso su poderío en los primeros minutos, pero Blackheart se rehizo y fijó su mira sobre el brazo izquierdo de la inglesa. Esta pudo revolverse, aunque tal debilidad fue aprovechada por Blackheart para volver a la carga. Tuvo una muy buena oportunidad la ex-WWE cuando tras un Frankensteiner se sacó su Shiraniu, pero la cuenta se quedó en 2.99. Seguidamente, fue a por su Diving Senton y Rhio le endosó un cabezazo mientras estaba en lo alto del esquinero y la bajó con un Muscle Buster. Por último, su Package Piledriver y el pin hicieron que la «Leader of the Pack» sellara su pase a la final. Algunos puntos donde la química brilló por su ausencia impidieron que viéramos un mejor combate. ♠♠♠1/4

. Rhio impuso su poderío en los primeros minutos, pero Blackheart se rehizo y fijó su mira sobre el brazo izquierdo de la inglesa. Esta pudo revolverse, aunque tal debilidad fue aprovechada por Blackheart para volver a la carga. Tuvo una muy buena oportunidad la ex-WWE cuando tras un Frankensteiner se sacó su Shiraniu, pero la cuenta se quedó en 2.99. Seguidamente, fue a por su Diving Senton y Rhio le endosó un cabezazo mientras estaba en lo alto del esquinero y la bajó con un Muscle Buster. Por último, su Package Piledriver y el pin hicieron que la «Leader of the Pack» sellara su pase a la final. Algunos puntos donde la química brilló por su ausencia impidieron que viéramos un mejor combate. SEMIFINAL DEL SUPER STRONG STYLE 16 VARONIL: Charles Crowley (con globos) derrotó a Jay Joshua . Antes de llegar al ring, Joshua pidió a Connor Mills y Nico Angelo, acompañantes, que volvieran a vestidores. Crowley compitió con un atuendo distinto al habitual, lo que me hizo sospechar que ganaría. Más aún cuando fue atacado por la espalda antes de que sonara la campana de inicio. Joshua lo revoloteó con varios suplexes brillantes y Crowley pudo zafarse momentáneamente para agarrar sus globos, esta vez sin éxito, porque Joshua los explotó al instante uno a uno. El máximo monarca de RevPro jugó con su comida, mientras el apoyo del respetable hacia Crowley crecía y crecía. Joshua estuvo a punto de hacerlo rendir con su Mataleón y Crowley mordió la primera cuerda para el «rope break». Joshua buscó entonces rematarlo con su Ganso Bomb y Crowley reversó la movida cayendo sobre su rival y agarrándolo de las piernas en un súbito pin que puso en pie al Electric Ballroom. ♠♠♠1/4 Joshua, frustrado, apalizó a Crowley en las postrimerías. Mills y Angelo se unieron y el finalista consumó definitivamente su victoria pírrica.

. Antes de llegar al ring, Joshua pidió a Connor Mills y Nico Angelo, acompañantes, que volvieran a vestidores. Crowley compitió con un atuendo distinto al habitual, lo que me hizo sospechar que ganaría. Más aún cuando fue atacado por la espalda antes de que sonara la campana de inicio. Joshua lo revoloteó con varios suplexes brillantes y Crowley pudo zafarse momentáneamente para agarrar sus globos, esta vez sin éxito, porque Joshua los explotó al instante uno a uno. El máximo monarca de RevPro jugó con su comida, mientras el apoyo del respetable hacia Crowley crecía y crecía. Joshua estuvo a punto de hacerlo rendir con su Mataleón y Crowley mordió la primera cuerda para el «rope break». Joshua buscó entonces rematarlo con su Ganso Bomb y Crowley reversó la movida cayendo sobre su rival y agarrándolo de las piernas en un súbito pin que puso en pie al Electric Ballroom. Joshua, frustrado, apalizó a Crowley en las postrimerías. Mills y Angelo se unieron y el finalista consumó definitivamente su victoria pírrica. SEMIFINAL DEL SUPER STRONG STYLE 16 FEMENIL: Gisele Shaw derrotó a Kanji . Años atrás estas habían tenido rivalidad en PROGRESS por la presea femenil de la empresa, siempre con Kanji como vencedora. Tras rico llaveo, Shaw buscó la jugarreta de darle la mano y golpear a Kanji, pero esta lo vio venir. Shaw, a pesar de ello, se puso al volante tras lanzar a Kanji contra las primeras filas de sillas un par de veces y un Súplex sobre el suelo del Electric Ballroom. Shaw no dejó respirar a Kanji, emulando precisamente la estrategia de esta en la mayoría de sus combates. Tal plan tuvo una continuidad limitada, porque Kanji empezó a hacer de las suyas, impartiendo sus habituales clases de quiropraxia. Shaw pudo sacársela de encima con varias secuencias brillantes, como una en la que evitó una patada con otra patada para aplicarle una Full Nelson Backbreaker seguida de un Flatliner. Kanji no se despegó, y luego de otro intento de rendir a Shaw, la campeona de MLP se sacó un Hidden Blade de cosecha propia. Kanji, grogui, vio cómo a continuación, Shaw la remataba con uno de sus rodillazos y la cubría. Tremendo duelo, del que la gente acabó comprando hasta el resultado, aunque Kanji fuese la consentida. ♠♠♠♠1/2

. Años atrás estas habían tenido rivalidad en PROGRESS por la presea femenil de la empresa, siempre con Kanji como vencedora. Tras rico llaveo, Shaw buscó la jugarreta de darle la mano y golpear a Kanji, pero esta lo vio venir. Shaw, a pesar de ello, se puso al volante tras lanzar a Kanji contra las primeras filas de sillas un par de veces y un Súplex sobre el suelo del Electric Ballroom. Shaw no dejó respirar a Kanji, emulando precisamente la estrategia de esta en la mayoría de sus combates. Tal plan tuvo una continuidad limitada, porque Kanji empezó a hacer de las suyas, impartiendo sus habituales clases de quiropraxia. Shaw pudo sacársela de encima con varias secuencias brillantes, como una en la que evitó una patada con otra patada para aplicarle una Full Nelson Backbreaker seguida de un Flatliner. Kanji no se despegó, y luego de otro intento de rendir a Shaw, la campeona de MLP se sacó un Hidden Blade de cosecha propia. Kanji, grogui, vio cómo a continuación, Shaw la remataba con uno de sus rodillazos y la cubría. Tremendo duelo, del que la gente acabó comprando hasta el resultado, aunque Kanji fuese la consentida. SEMIFINAL DEL SUPER STRONG STYLE 16 VARONIL: Charlie Sterling derrotó a Spike Trivet . En un inicio cómico, Trivet salió disfrazado de réferi y pilló desprevenido a Sterling. El otrora Smokin’ Ace pudo cortar tal ímpetu con varios ataques sobre sus lumbares, utilizando el esquinero, sillas de primera fila y la orilla del ring, mientras el público lo mandaba a paseo, por emplear un eufemismo. Trivet quedó bastante incapacitado, pero, nariz ensangrentada mediante, peleó como un jabato y Sterling se las vio y deseó para poder tumbarlo, teniendo que recurrir a las cuerdas en un pin. Esta vez no coló, pues el árbitro se dio cuenta del engaño. Y el protagonismo del colegiado se hizo mayor cuando Trivet buscó su Codebreaker desde el esquinero y equivocó el destinatario. Entonces pasó de todo en ese lapso sin árbitro. Trivet tenía encarrilada la victoria y se topó con la intervención de Bullit, que lo defenestró con un Chokeslam, quedando a merced de Sterling y su remate. 1, 2 y 3. La vieja historia de los antiguos miembros de una banda que se conjuran para castigar a su antiguo líder. ♠♠♠1/4 Bullit quiso hurgar en la herida y acabado el choque endosó un sillazo a Trivet, hasta que este, luego de decirle «Sorry, prick», contraatacó. Bullit acabó retando a Trivet a un «Blood Debt Match», satisfecho de que por fin tenía de vuelta a «The Vulture». El Trivet vs. Cara Noir deberá esperar.

. En un inicio cómico, Trivet salió disfrazado de réferi y pilló desprevenido a Sterling. El otrora Smokin’ Ace pudo cortar tal ímpetu con varios ataques sobre sus lumbares, utilizando el esquinero, sillas de primera fila y la orilla del ring, mientras el público lo mandaba a paseo, por emplear un eufemismo. Trivet quedó bastante incapacitado, pero, nariz ensangrentada mediante, peleó como un jabato y Sterling se las vio y deseó para poder tumbarlo, teniendo que recurrir a las cuerdas en un pin. Esta vez no coló, pues el árbitro se dio cuenta del engaño. Y el protagonismo del colegiado se hizo mayor cuando Trivet buscó su Codebreaker desde el esquinero y equivocó el destinatario. Entonces pasó de todo en ese lapso sin árbitro. Trivet tenía encarrilada la victoria y se topó con la intervención de Bullit, que lo defenestró con un Chokeslam, quedando a merced de Sterling y su remate. 1, 2 y 3. La vieja historia de los antiguos miembros de una banda que se conjuran para castigar a su antiguo líder. Bullit quiso hurgar en la herida y acabado el choque endosó un sillazo a Trivet, hasta que este, luego de decirle «Sorry, prick», contraatacó. Bullit acabó retando a Trivet a un «Blood Debt Match», satisfecho de que por fin tenía de vuelta a «The Vulture». El Trivet vs. Cara Noir deberá esperar. Con los resultados hasta ahora vistos, me parecía claro quién ganaría cada torneo: Rhio y Charles Crowley.

CAMPEONATO ATLAS PROGRESS: Gene Munny (c) (con Session Moth Martina y Kouga) derrotó a Jerry Bakewell para retener el título . Alivio cómico luego de tan intensas semifinales. Aunque ya no compita, Bakewell se ha medido a, entre otros, Timothy Thatcher. En un punto del combate, Kouga tomó el lugar de Munny, pues son gemelos idénticos, claro. Martina distrajo al réferi y Munny aprovechó y golpeó al también anunciador con su Coast To Coast Moonsault en las partes pudendas. Un Lariat remató a Bakewell y Munny conservó su estatus vía pin. ♠♠ Acabada la gracieta, Kouga retó a Munny y sonó la música de Undertaker, cual próximo duelo entre Brothers Of Destruction.

. Alivio cómico luego de tan intensas semifinales. Aunque ya no compita, Bakewell se ha medido a, entre otros, Timothy Thatcher. En un punto del combate, Kouga tomó el lugar de Munny, pues son gemelos idénticos, claro. Martina distrajo al réferi y Munny aprovechó y golpeó al también anunciador con su Coast To Coast Moonsault en las partes pudendas. Un Lariat remató a Bakewell y Munny conservó su estatus vía pin. Acabada la gracieta, Kouga retó a Munny y sonó la música de Undertaker, cual próximo duelo entre Brothers Of Destruction. The Experience (LA Taylor y Skye Smitson) derrotaron a Stephanie Maze y Hollie Barlow . Lucha no anunciada de antemano. Las mejores interacciones se dieron al inicio entre Smitson y Maze. Barlow tuvo un buen «hot tag», cercenado por Taylor. Maze recibió el pin tras el Magic Killer. The Experience son una dupla ya engrasada, por lo que parecía lógica su victoria. Más relleno que en un pavo de Navidad. ♠♠3/4

. Lucha no anunciada de antemano. Las mejores interacciones se dieron al inicio entre Smitson y Maze. Barlow tuvo un buen «hot tag», cercenado por Taylor. Maze recibió el pin tras el Magic Killer. The Experience son una dupla ya engrasada, por lo que parecía lógica su victoria. Más relleno que en un pavo de Navidad. LUCHA A CUATRO BANDAS: Lio Rush derrotó Peter Tihanyi, Elijah Blum y Simon Miller . Aparte de ganar, Rush (versión «Blackheart»), fue protagonista absoluto con su actitud siniestra, que intimidó a sus rivales. Blum y Tihanyi, viejos conocidos, forjaron cierta alianza y el húngaro tuvo el falso final del combate, cuando evitó el Slingshot Stunner de Rush con una Superkick y luego se sacó su Slingshot Cutter. Rush resistió. Blum también tuvo virtualmente vencido a Rush, pero Tihanyi rompió la cuenta y dicha alianza. Finalmente, en un intercambio con Tihanyi, Rush lo puso de espaldas planas luego de su Blue Thunder Bomb. Cánticos de «Lio» confirmaron que de la forma que sea, Rush siempre gusta al público británico. Desde luego, su compromiso con el personaje no puede ponerse en duda. ♠♠♠1/4

. Aparte de ganar, Rush (versión «Blackheart»), fue protagonista absoluto con su actitud siniestra, que intimidó a sus rivales. Blum y Tihanyi, viejos conocidos, forjaron cierta alianza y el húngaro tuvo el falso final del combate, cuando evitó el Slingshot Stunner de Rush con una Superkick y luego se sacó su Slingshot Cutter. Rush resistió. Blum también tuvo virtualmente vencido a Rush, pero Tihanyi rompió la cuenta y dicha alianza. Finalmente, en un intercambio con Tihanyi, Rush lo puso de espaldas planas luego de su Blue Thunder Bomb. Cánticos de «Lio» confirmaron que de la forma que sea, Rush siempre gusta al público británico. Desde luego, su compromiso con el personaje no puede ponerse en duda. Antes del inicio del estelar, Charlie Sterling tomó el micro de SoCal Val y exigió ser declarado ganador del SSS 16, ya que Charlie Sterling, según se había anunciado, no podía competir tras la paliza de Diamond Eyes. Nada de eso: Crowley hizo de acto de presencia, renqueante, y hubo final. Los comentaristas vendieron que Crowley estaba como Apollo Creed en su último asalto contra Ivan Drago.

FINAL DEL SUPER STRONG STYLE 16 VARONIL: Charles Crowley derrotó a Charlie Sterling . Total maniqueísmo aquí. Sterling tiró de «brawleo» y llevó a Crowley al stage, donde le hizo un Súplex. Luego, le obsequió con un Death Valley Driver sobre la orilla del ring, ahondando en el drama. Mucho dominio para Sterling en modo extra-agresivo. Dos Brainbusters consecutivos no fueron suficientes para acabar con Crowley. Tampoco un Crossface, pues Crowley tenía consigo el último globo que le quedaba, por lo que este le mantuvo su brazo en alto para no rendirse. Tampoco un Sit-Out Powerbomb, ya sin globo. Ni un segundo a continuación. Ni un tercero. Ya desesperado, Sterling agarró el mono de juguete de Crowley para rompérselo en la cabeza y de su base cayó un extraño polvo blanco que cegó al rudo. Crowley vio la oportunidad y con dos Springboard Cutters y su Molly Go Down puso de espaldas planas a Sterling. Esto último lo supe porque así se lo escuché decir a los comentaristas, ya que la imagen se congeló justo en la última secuencia… ♠♠♠1/4 Cánticos de «You deserve it» durante la celebración de Sterling.

. Total maniqueísmo aquí. Sterling tiró de «brawleo» y llevó a Crowley al stage, donde le hizo un Súplex. Luego, le obsequió con un Death Valley Driver sobre la orilla del ring, ahondando en el drama. Mucho dominio para Sterling en modo extra-agresivo. Dos Brainbusters consecutivos no fueron suficientes para acabar con Crowley. Tampoco un Crossface, pues Crowley tenía consigo el último globo que le quedaba, por lo que este le mantuvo su brazo en alto para no rendirse. Tampoco un Sit-Out Powerbomb, ya sin globo. Ni un segundo a continuación. Ni un tercero. Ya desesperado, Sterling agarró el mono de juguete de Crowley para rompérselo en la cabeza y de su base cayó un extraño polvo blanco que cegó al rudo. Crowley vio la oportunidad y con dos Springboard Cutters y su Molly Go Down puso de espaldas planas a Sterling. Esto último lo supe porque así se lo escuché decir a los comentaristas, ya que la imagen se congeló justo en la última secuencia… Cánticos de «You deserve it» durante la celebración de Sterling. Antes de comenzar la final femenil, Alexxis Falcon. Campeona Mundial PROGRESS, se sentó en la mesa de comentarios.

FINAL DEL SUPER STRONG STYLE 16 FEMENIL: Rhio derrotó a Gisele Shaw . Muy centrada en su plan de juego, Shaw continuó con el trabajo de Shotzi Blackheart en la semifinal y puso su mira sobre el brazo izquierdo de Rhio, además de sacarse todo su repertorio: desde llaves de rendición hasta una Lanza, pasando por un Springboard Cutter y el combo Full Nelson Backbreaker + Flatliner. Lucha de desarrollo similar a la semifinal entre Shaw y Kanji. Si bien tuvo menos minutos y su cierre se dio bastante más de la nada, cuando Rhio se impuso en un intercambio de golpes con un Lariat y sacó a pasear su Package Piledriver. Uno fue suficiente para que Shaw no se saliera del pin. Eso sí, Rhio acabó con la boca sangrante. ♠♠♠1/2 Alexxis Falcon dejó la mesa de comentarios y se marchó enfadada.

. Muy centrada en su plan de juego, Shaw continuó con el trabajo de Shotzi Blackheart en la semifinal y puso su mira sobre el brazo izquierdo de Rhio, además de sacarse todo su repertorio: desde llaves de rendición hasta una Lanza, pasando por un Springboard Cutter y el combo Full Nelson Backbreaker + Flatliner. Lucha de desarrollo similar a la semifinal entre Shaw y Kanji. Si bien tuvo menos minutos y su cierre se dio bastante más de la nada, cuando Rhio se impuso en un intercambio de golpes con un Lariat y sacó a pasear su Package Piledriver. Uno fue suficiente para que Shaw no se saliera del pin. Eso sí, Rhio acabó con la boca sangrante. Alexxis Falcon dejó la mesa de comentarios y se marchó enfadada. Como epílogo, varias luchadoras se unieron a Rhio —entre ellas Kanji con gafas a lo Clark Kent— y la felicitaron. Rhio dio las gracias por el apoyo del público y dijo que pronto volvería a ser Campeona Mundial PROGRESS.

⇒ He leído ciertos comentarios en redes sociales que concluyen que la décima edición del SSS 16 será recordada por sus problemas de «streaming». Me resisto a resultar tan negativo, pero sí es cierto que una promotora del renombre de PROGRESS debería hacérselo mirar. Y también es verdad que la primera noche me pareció mejor que esta segunda, que tuvo demasiado relleno y cuyo único combate memorable en términos «in-ring» lo protagonizaron Gisele Shaw y Kanji. Desde la conclusión de las semifinales, se hizo previsible quiénes saldrían triunfantes, punto que le restó atractivo. Asimismo, un Cara Noir vs. Charles Crowley y otro Alexxis Falcon vs. Rhio no me entusiasman especialmente.

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