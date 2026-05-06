WWE NXT presentó este 5 de mayo de 2026 un episodio marcado por la llegada de caras nuevas, incluyendo el debut de Mason Rock tras el estelar. Este es el análisis de lo mejor y lo peor del show.

Lo bueno y lo malo de WWE NXT 5 de mayo 2026

LO PEOR de WWE NXT

► 2 – Nattie, en el limbo

Aunque Nattie sigue siendo una de las luchadoras más confiables y técnicas de la historia de la división, su manejo creativo en televisión ha sido completamente errático. Tras iniciar el 2026 con una prometedora historia en «Raw» junto a Maxxine Dupri y su personaje «Lowkey Legend», la historia fue desechada abruptamente de la nada, dejando a la veterana fuera de pantalla. Ahora, su repentina reaparición en NXT insinuando convertirse en la mentora de Jaida Parker genera más dudas que entusiasmo, ya que su inestable historial reciente hace muy difícil confiar en que esta nueva dirección vaya a tener un desenlace satisfactorio.

► 1 – Desfile de promos en la división femenil

Lo que comenzó como una sólida y lógica confrontación verbal entre Zaria y Tatum Paxley rápidamente se descarriló con interrupciones que arruinaron el segmento. La aparición de Lizzy Rain se sintió prematura, al igual que la llegada de Nikita Lyons, de quien parece que no atinan cómo programarla.

LO MEJOR de WWE RAW

► 2- La viñeta de Naraku

La viñeta introductoria del exluchador de NJPW, EVIL (ahora conocido bajo el nombre de Naraku), fue una excelente carta de presentación que dejó claro su linaje y sus intenciones en la marca. Al resaltar su exitoso pasado en Japón y apuntar directamente al Campeón NXT, Tony D’Angelo, el segmento logró construir una figura imponente y amenazante, y ha generado mucha expectativa por su inminente debut la próxima semana.

► 1- Vanity Project gana una nueva integrante

Tras la baja de Blake Monroe (quien actuaba como aliada), la sorpresiva incorporación de Myca Lockwood a la facción Vanity Project fue un giro de los acontecimientos tan inesperado como excelente. Durante el combate entre Jackson Drake y Jasper Troy, la predecible interferencia de los demás miembros del grupo fue eclipsada cuando Lockwood apareció de la nada para neutralizar al gigante Troy con un bodyslam. Esta demostración de fuerza pura sirvió como una declaración instantánea, consolidando a la recién llegada como una amenaza bastante creíble en su debut.

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